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Росіяни били по Сумщині з РСЗВ, безпілотників, мінометів та стрілецької зброї

07/07/2022 10:54

За добу 6 липня російські війська обстріляли через кордон Краснопільську, Миропільську, Хотінську та Білопільську громади Сумської області. Ворог завдавав вогневе ураження із застосуванням РСЗВ, БПЛА, мінометів, стрілецької зброї.

Про це вранці 7 липня інформує пресслужба ДПСУ.

За результатами обстрілів, на щастя, обійшлося без жертв.

Зазначається, що напередодні вранці російський агресор із села Гуєво запустив 4 ракети з реактивних систем залпового вогню по одному з населених пунктів Миропільської громади. Також на цій ділянці безпілотники загарбників 4 рази скидали вибухові пристрої.

По Хотінській громаді з російського села Єлизаветівка окупанти застосували міномети – всього зафіксовано 9 “приходів”, а також відкривали вогонь з озброєння БТР та стрілецької зброї.

По Краснопільській громаді ворог випустив більше півсотні ракет з РСЗВ та близько десятка мінометних мін.

Із російського села Волфіно загарбники із застосуванням РСЗВ обстріляли Білопільську громаду – 15 “приходів”.

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