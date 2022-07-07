Російська армія закріплюється в селі Спірне на Донеччині, – Генштаб

Російські окупанти закріплюються в селі Спірне на Донеччині.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у четвер, 7 липня.

Зазначається, що на Бахмутському напрямку українські воїни завдали ворогу втрат, коли той намагався покращити тактичне положення неподалік Вершини та Берестового. Противник у паніці відійшов.

Обстрілював із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Виїмка, Іванодарʼївка, Спірне, Берестове, Білогорівка, Покровське, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Клинове, Вершина, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк. Застосував армійську авіацію поблизу Шумів.

“Закріплюється на околицях населеного пункту Спірне”, – йдеться в повідомленні.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають обопільні обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

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