Російська армія закріплюється в селі Спірне на Донеччині, – Генштаб

Російські окупанти закріплюються в селі Спірне на Донеччині.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у четвер, 7 липня.
Зазначається, що на Бахмутському напрямку українські воїни завдали ворогу втрат, коли той намагався покращити тактичне положення неподалік Вершини та Берестового. Противник у паніці відійшов.
Обстрілював із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Виїмка, Іванодарʼївка, Спірне, Берестове, Білогорівка, Покровське, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Клинове, Вершина, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк. Застосував армійську авіацію поблизу Шумів.
“Закріплюється на околицях населеного пункту Спірне”, – йдеться в повідомленні.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають обопільні обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.
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