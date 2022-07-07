Під час авіадуару по Одещині росіяни влучили в танкер під прапором Молдови

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Російські війська під час чергового авіаційного авіадуару по Одеській області влучили ракетою в танкер Millennial Spirit під прапором Молдови, який дрейфує в територіальному морі без екіпажу з залишками дизпалива на борту.

Удару було завдано двома ракетами X-31, випущеними с Су-30. Таке повідомлення оперативного командування “Південь” поширив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

“Нагадаємо, танкер був обстріляний російськими військовими кораблями в Чорному морі на початку російського вторгнення в Україну 2022 року. Наразі, імовірно, горіння залишків вантажу. На момент першого влучання в судно на ньому перебувало понад 500 тонн дизпалива. Через блокаду рашистами судноплавства танкер вже 4 місяці дрейфує в морі без екіпажу, як екологічна бомба уповільненої дії”, – зазначив він.

Друга ракета самоліквідувалася над морем.

Нагадаємо, минулої ночі та сьогодні на світанку ворог завдав ракетних ударів по території Одеської області.Удар двома ракетами вночі прийшовся на два сільськогосподарських ангари, які зруйновано. В одному з них зберігалось близько 35 т зерна.