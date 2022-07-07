Обстріли на Миколаївщині: за добу поранені 18 людей

У Миколаївській області минулої доби внаслідок ворожих обстрілів зазнали поранень 18 людей.
Про це в четвер, 7 липня, інформує голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.
“Загалом за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 18 людей.
Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані у Очаківській, Широківській, Березнегуватській, Первомайській, Куцурубській та Галіцинівській громадах”, – йдеться в повідомленні.
За словами голови облради, дітей серед поранених немає.
Усіх постраждалих доставили у медичні заклади.
Загалом станом на ранок 7 липня у миколаївських лікарнях перебуває 294 людей, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 103 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.
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