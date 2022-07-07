Нідерланди надали Україні €170 млн військової допомоги. Зокрема, вісім гаубиць

Нідерланди надали Україні військової допомоги на суму понад 172,7 млн євро.

Про це повідомляє у четвер, 7 липня, агентство NOS.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у листі до Палати представників зазначила, що уряд продовжить докладати зусилля, щоб підтримувати Україну.

Оллонгрен не уточнила, про які саме товари військового призначення для нашої держави йдеться. Лише повідомила, що члени Палати представників ознайомляться з переліком конфіденційно.

Серед поставок – вісім броньованих гаубиць, які вважаються найважчою артилерією нідерландської армії.

Також Нідерланди спільно з Німеччиною навчатимуть українських бійців користуватися гаубицями. Також тривають переговори, щоб залучити ще одну країну до цих навчань.

Разом з тим Оллонгрен зазначила, що наразі підтримка України “допустимо” впливає на готовність збройних сил Нідерландів. Але дедалі стає важче доставляти озброєння і товари, не впливаючи на цю готовність.

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