На окупованих Росією територіях продовжується примусова мобілізація: що робити

Ворог зазнає значних втрат в живій силі, і тому шукає можливості поповнити свої лави новими солдатами. Примусова мобілізація українців на тимчасово окупованих територіях стала звичним способом ворога набирати новобранців, деморалізувати людей та погасити спротив. Про це свідчать представники місцевої влади, про це заявив і речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

“Російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованих територіях нашої держави збільшила масштаби примусової мобілізації військовозобов’язаних із метою комплектування частин та підрозділів 2-го армійського корпусу Збройних сил Росії. Пошук військовозобов’язаних здійснюють співробітники так званого Міністерства державної безпеки “ЛНР”, а також так званої поліції”, – сказав Мотузяник.

Тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей – не єдині, де росіяни продовжують мобілізацію місцевих мешканців до своїх лав. Географія їхнього безчинства розширилася до окупованих територій півдня України. Так, відбувається підготовка до мобілізації в Херсонській та Запорізькій областях.

“На Херсонщині окупаційна влада та рашистська армія намагаються змусити місцевих жителів співпрацювати або погодитись з окупацією. За наявними даними, вони мають намір мобілізувати українців з окупованих територій Херсонської області для війни проти України”, – йдеться в повідомленні оперативного командування “Південь”.

Як повідомляє сайт Сил спеціальних операцій “Спротив”, “ворог почав підготовку до призову в Бердянську, де керівникам ОСББ дали розпорядження подати списки мешканців будинків призивного віку. Не зайвим буде нагадати, що умовою для мобілізації є російський паспорт, видачею якого росіяни займаються на окупованих територіях”.

Крім того, в окупованому Росією Криму помічені ознаки підготовки до загальної мобілізації. Нещодавно маріонетковий “глава Криму” Аксьонов наказав створити “призовну комісію з мобілізації”. Також доручено відкрити відповідні комісії нижчого рівня. Це свідчить по підготовку до примусового призову, повідомляє представництво президента України в АР Крим.

“Громадян України в окупованому Криму знову планують примушувати воювати проти власної держави, як це вже відбувається з тими, кого окупанти незаконно призвали на строкову службу”, – йдеться у повідомленні.

РФ хоче знову відправити українців в окупації воювати проти своєї ж країни.

Такі дії Росії порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема положення IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Українців на захоплених РФ територіях закликають зробити усе можливе, аби уникнути мобілізації, та саботувати рішення окупантів.

Для тих, кого мобілізували до ворожої армії, Центр національного спротиву раніше підготував інструкцію щодо здачі в полон:

Аби здатися в полон, необхідно підійти до українських позицій з відстебнутим магазином. Сама зброя має бути повішена на ліве плече дулом униз. Обережно підняти й показувати порожні руки. При цьому необхідно показувати білу шмату й виконувати всі команди українських військових.

Детальніше можна проконсультуватись, зателефонувавши на гарячу лінію за номером: +38 098 342 79 31.

Зауважимо, росіянам важливо внести розбрат в Україні, тому вороже командування зацікавлене в якомога більшій кількості смертей мобілізованих з окупованих територій, аби викликати ненависть до України в родичів померлих. Відтак саме мобілізованих посилають в гарячі точки без належної підготовки та екіпірування.

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