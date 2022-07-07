Джонсон сьогодні подасть у відставку з посади прем’єра Британії

Сьогодні Борис Джонсон піде у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії.
Про це в четвер, 7 липня, інформує “Європейська правда” з посиланням на британські ЗМІ.
Читайте також:
Україна здатна відбити війська РФ цього року, – Джонсон
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!