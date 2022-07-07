Державними нагородами відзначені 63 воїни, один – посмертно

Президентський сайт оприлюднив текст чергового указу про відзначення державними нагородами військовослужбовців Збройних сил України, які відбивають російську навалу.
Актом від 6 липня відзначені 63 особи. З них один – 31-річний солдат Андрій Логвінов з Кривого Рогу – посмертно.
Серед нагороджених орденом Богдана Хмельницького – відома парамедик Галина Алмазова з екіпажу “Вітерець”.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ТОНЕНЧУКА Олександра Сергійовича — майора
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
АЛМАЗОВУ Галину Олексіївну — молодшого лейтенанта
БУЛАТА Олега Олеговича — старшого лейтенанта
ВАСИЛЬКІВА Івана Івановича — старшого лейтенанта
ДАВИДЮКА Миколу Володимировича — лейтенанта
ДРОЗДОВА Сергія Михайловича — старшого лейтенанта
ДУБІНУ Володимира Анатолійовича — молодшого лейтенанта
КОРСУНА Костянтина Павловича — старшого лейтенанта
КУЧЕРЕНКА Вадима Валентиновича — старшого лейтенанта
ЛИСЕНКА Сергія Віталійовича — старшого лейтенанта
МАРТАКОВА Дениса Вадимовича — молодшого лейтенанта
МАР’ЯНЧЕНКА Мілана Олександровича — молодшого лейтенанта
МІХНА Ігоря Олександровича — старшого лейтенанта
СІДОРОВА Дениса Юрійовича — молодшого лейтенанта
ШЕРЕМЕТА Павла Володимировича — підполковника
ЮДІНА Дмитра Сергійовича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
СИДОРЕНКА Олега Юрійовича — солдата
ЯРЦЕВА Олександра Юрійовича — старшого сержанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АКМУРЗІНА Сергія Олександровича — солдата
БАГНА Олександра Олександровича — старшого солдата
БАЗИЛЬЧУКА Віталія Валерійовича — старшого солдата
БЕЗИМУ Івана Григоровича — сержанта
БЕЛИКА Миколу Миколайовича — старшого солдата
БОБОРУ Олександра Анатолійовича — солдата
ВЕНГЕРСЬКОГО Сергія Олександровича — головного сержанта
ГОРЕЛКІНА Владислава Валерійовича — солдата
ГУСАКА Геннадія Андрійовича — солдата
ДАРУДУ Юрія Юрійовича — солдата
ЄРЬОМІНА Миколу Єгоровича — старшого матроса
ЖЕЖЕРЕНКА Миколу Дмитровича — солдата
ЗАЗУЛЯКА Анатолія Михайловича — старшину
ЗАЇЧЕНКА Олександра Вікторовича — старшого солдата
ІСАЄВА Сергія Івановича — молодшого сержанта
КАЖАЄВА Сергія Вікторовича — солдата
КАЧАНА Володимира Сергійовича — старшого солдата
КИСЕЛЬОВА Ігоря Михайловича — молодшого сержанта
КНЯЗЯ Руслана Ігоровича — солдата
КОСТЮЧЕНКА Костянтина Сергійовича — солдата
КРАВЧУКА Митрофана Сергійовича — солдата
КУЛЬБІДУ Валерія Валерійовича — старшого солдата
ЛИСЕНКА Володимира Валерійовича — солдата
ЛОГВІНОВА Андрія Івановича (посмертно) — солдата
МАХОНІНА Дениса Геннадійовича — солдата
НАУМЕНКА Сергія Леонідовича — старшину
НГУЄНА ТХЕ Артура Зунговича — солдата
ОЛУНІНА Валерія Станіславовича — старшого сержанта
ПЕТРОВА Дениса Валерійовича — солдата
ПИСАРЄВА Віталія Юрійовича — сержанта
СИДОРЕНКА Дмитра Леонідовича — молодшого сержанта
СИЧЕВОГО Сергія Анатолійовича — солдата
СІЛАНТ’ЄВА Юрія Миколайовича — майора
СМІРНОВА Миколу Петровича — сержанта
СТЕПАНЕНКА Володимира Вікторовича — сержанта
СТЕПАНЕНКА Романа Сергійовича — сержанта
СУПРУНА Віталія Дмитровича — солдата
ТРЕБИША Миколу Миколайовича — старшого солдата
ФЕДОРЧУКА Юрія Юрійовича — старшого сержанта
ФУТРУКА Віктора Сергійовича — солдата
ЧУМАКА Сергія Михайловича — солдата
ШВАЧКА Сергія Олеговича — солдата
ЯНЧЕНКА Сергія Вікторовича — солдата
ЯРОШКА Івана Івановича — солдата
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
ІЛЬЧИНКО Світлану Федорівну — солдата.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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