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Державними нагородами відзначені 63 воїни, один – посмертно

07/07/2022 00:24

Президентський сайт оприлюднив текст чергового указу про відзначення державними нагородами військовослужбовців Збройних сил України, які відбивають російську навалу.

Актом від 6 липня відзначені 63 особи. З них один – 31-річний солдат Андрій Логвінов з Кривого Рогу – посмертно.

Серед нагороджених орденом Богдана Хмельницького – відома парамедик Галина Алмазова з екіпажу “Вітерець”.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №470/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ТОНЕНЧУКА Олександра Сергійовича — майора

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

АЛМАЗОВУ Галину Олексіївну — молодшого лейтенанта

БУЛАТА Олега Олеговича — старшого лейтенанта

ВАСИЛЬКІВА Івана Івановича — старшого лейтенанта

ДАВИДЮКА Миколу Володимировича — лейтенанта

ДРОЗДОВА Сергія Михайловича — старшого лейтенанта

ДУБІНУ Володимира Анатолійовича — молодшого лейтенанта

КОРСУНА Костянтина Павловича — старшого лейтенанта

КУЧЕРЕНКА Вадима Валентиновича — старшого лейтенанта

ЛИСЕНКА Сергія Віталійовича — старшого лейтенанта

МАРТАКОВА Дениса Вадимовича — молодшого лейтенанта

МАР’ЯНЧЕНКА Мілана Олександровича — молодшого лейтенанта

МІХНА Ігоря Олександровича — старшого лейтенанта

СІДОРОВА Дениса Юрійовича — молодшого лейтенанта

ШЕРЕМЕТА Павла Володимировича — підполковника

ЮДІНА Дмитра Сергійовича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

СИДОРЕНКА Олега Юрійовича — солдата

ЯРЦЕВА Олександра Юрійовича — старшого сержанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АКМУРЗІНА Сергія Олександровича — солдата

БАГНА Олександра Олександровича — старшого солдата

БАЗИЛЬЧУКА Віталія Валерійовича — старшого солдата

БЕЗИМУ Івана Григоровича — сержанта

БЕЛИКА Миколу Миколайовича — старшого солдата

БОБОРУ Олександра Анатолійовича — солдата

ВЕНГЕРСЬКОГО Сергія Олександровича — головного сержанта

ГОРЕЛКІНА Владислава Валерійовича — солдата

ГУСАКА Геннадія Андрійовича — солдата

ДАРУДУ Юрія Юрійовича — солдата

ЄРЬОМІНА Миколу Єгоровича — старшого матроса

ЖЕЖЕРЕНКА Миколу Дмитровича — солдата

ЗАЗУЛЯКА Анатолія Михайловича — старшину

ЗАЇЧЕНКА Олександра Вікторовича — старшого солдата

ІСАЄВА Сергія Івановича — молодшого сержанта

КАЖАЄВА Сергія Вікторовича — солдата

КАЧАНА Володимира Сергійовича — старшого солдата

КИСЕЛЬОВА Ігоря Михайловича — молодшого сержанта

КНЯЗЯ Руслана Ігоровича — солдата

КОСТЮЧЕНКА Костянтина Сергійовича — солдата

КРАВЧУКА Митрофана Сергійовича — солдата

КУЛЬБІДУ Валерія Валерійовича — старшого солдата

ЛИСЕНКА Володимира Валерійовича — солдата

ЛОГВІНОВА Андрія Івановича (посмертно) — солдата

МАХОНІНА Дениса Геннадійовича — солдата

НАУМЕНКА Сергія Леонідовича — старшину

НГУЄНА ТХЕ Артура Зунговича — солдата

ОЛУНІНА Валерія Станіславовича — старшого сержанта

ПЕТРОВА Дениса Валерійовича — солдата

ПИСАРЄВА Віталія Юрійовича — сержанта

СИДОРЕНКА Дмитра Леонідовича — молодшого сержанта

СИЧЕВОГО Сергія Анатолійовича — солдата

СІЛАНТ’ЄВА Юрія Миколайовича — майора

СМІРНОВА Миколу Петровича — сержанта

СТЕПАНЕНКА Володимира Вікторовича — сержанта

СТЕПАНЕНКА Романа Сергійовича — сержанта

СУПРУНА Віталія Дмитровича — солдата

ТРЕБИША Миколу Миколайовича — старшого солдата

ФЕДОРЧУКА Юрія Юрійовича — старшого сержанта

ФУТРУКА Віктора Сергійовича — солдата

ЧУМАКА Сергія Михайловича — солдата

ШВАЧКА Сергія Олеговича — солдата

ЯНЧЕНКА Сергія Вікторовича — солдата

ЯРОШКА Івана Івановича — солдата

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

ІЛЬЧИНКО Світлану Федорівну — солдата.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

6 липня 2022 року
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