Державними нагородами відзначені 63 воїни, один – посмертно

На конференції в Лугано домовилися про $1,9 млрд підтримки для України

Під час конференції у швейцарському Лугано було досягнуто домовленостей щодо фінансової підтримки України на суму 1,9 млрд доларів. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль у середу, 6 липня. З цієї...