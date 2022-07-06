ЗСУ завдали ворогу втрат на Краматорському напрямку і змусили росіян відступити, – ГШ

Українські військовослужбовці на Краматорському напрямку відтіснили ворога, завдавши йому значних втрат.

Про це вранці в середу, 6 липня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“На Краматорському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Сіверська та Григорівки.

Українські воїни завдали ворогу значних втрат під час його спроби наступу в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Білогорівка та Григорівка. Окупанти відійшли”, – йдеться в повідомленні.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Здійснив обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Краснопілля та Богородичного.

Українські захисники відбили ворожий штурм та відкинули окупантів назад у районі населеного пункту Долина. Противник веде штурмові дії поблизу Мазанівки, бої тривають.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції ЗСУ і артилерії різних калібрів поблизу Берестового, Білогорівки, Травневого, Шумів і Нью-Йорка. Завдав авіаудару в районі Вуглегірської ТЕС. За підтримки артилерії вів штурмові дії у районі Новолуганського, успіху не мав, відійшов. Українські воїни зупинили ворожий наступ у районі Спірного та відбили атаку неподалік Вершини. Завдали окупантам втрат та відкинули назад. Противник намагається провести перегрупування.

Загарбники наступають в районі Луганського, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдавав авіаційних ударів неподалік Авдіївки.

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