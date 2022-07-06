Заборона чоловікам пересуватися Україною: омбудсмен розкритикував правила для військовозобов’язаних

Новий омбудсмен Дмитро Лубінець розкритикував правила для військовозобов’язаних щодо обмеження на пересування в межах України.

Він звернувся до президента України Володимира Зеленського як гаранта дотримання Конституції України, прав та свобод людини та громадянина та Верховного Головнокомандувача ЗСУ, передає пресслужба офісу омбудсмана в середу, 6 липня.

За словами Лубінця, викликає стурбованість відсутність у наказі чіткої регламентації за межами регіону, для виїзду за межі якого потрібен дозвіл для військовозобов’язаних. Також у документі не зазначено мету виїзду.

“Не передбачені наказом і екстрені випадки, коли такий виїзд для військовозобов’язаного є насущним і не вимагає зволікань (смерть або хвороба рідних, термінові відрядження по роботі тощо). Також розробниками не враховано можливість ТЦК та СП (які і до повномасштабної агресії мали можливість приймати відвідувачів раз на тиждень) на опрацювання звернень охочих отримати відповідні дозволи”, – пояснив він.

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Омбудсмен підкреслив, що під час опрацювання наказу не дотримано однієї зі складових принципу верховенства права – принципу правової визначеності, що гарантує забезпечення легкості з’ясування змісту права та можливість скористатися цим правом у разі потреби.

“Це може містити реальну загрозу дотриманню конституційних прав і свобод громадян України, зокрема на свободу переміщення і на працю, і, як наслідок, достатній рівень життя як безпосередньо військовозобов’язаних, так і членів їх сімей, а також становить певні корупційні ризики, що є неприйнятним”, – наголосив Лубінець.

Омбудсмен попросив Зеленського негайно втрутитися для вирішення ситуації, щоб попередити можливе порушення прав українців.

Як інформувала “Новинарня“, протягом дня 5 липня Генштаб ЗСУ дещо плутано комунікував норму щодо надання дозволів від територіальних центрів комплектації на зміну місця проживання (перебування) для військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Ці роз’яснення спричинили невдоволення та критику в частини користувачів соцмереж.

Водночас вказані обмеження так само комунікувалися ще з початку 2015 року та могли б діяти відповідно до закону з 24 лютого, коли було запроваджено воєнний стан.

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