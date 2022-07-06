ЄС розробляє законодавство для конфіскації активів РФ на користь України

Ілюстративне фото. Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський під час переговорів

Європейський Союз розробляє законодавство, яке б дозволило конфіскувати підсанкційні російські активи та використовувати їх для повоєнної відбудови України.

Про це в середу, 6 липня, на брифінгу в Страсбурзі заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

“Розгляд цього питання (конфіскації активів РФ) пов’язаний зі справедливістю. І ми працюємо над юридичною основою, щоб уможливити використання активів Росії та частково олігархів для відбудови України”, – сказала фон дер Ляєн, її цитує “Європейська правда”.

Вона додала, що конференція в швейцарському Лугано, яка завершилася у вівторок, була дуже успішна, оскільки там були запропоновані різні підходи до повоєнної відбудови України.

Розробку законодавства для законної конфіскації активів РФ у Євросоюзі підтвердила й президентка Європейського парламенту Роберта Метсола.

“Жоден варіант не можна виключати. Усі можливі шляхи й джерела (для відбудови України) потрібно розглянути”, – зазначила Метсола і додала, що Європарламент зосередиться зокрема на недопущенні обходу наявних санкцій проти РФ.

Читайте також:

Парламент Канади схвалив конфіскацію російських активів