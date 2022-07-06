В окупованій Євпаторії силовики затримали чоловіка через погрози військовим РФ у соцмережі

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Співробітники ФСБ Росії затримали мешканця тимчасово окупованої Євпаторії за звинуваченням у “закликах до розправи над російськими військовими” у соціальних мережах.

Про це у середу, 6 липня, повідомляють кримські та російські ЗМІ із посиланням на пресслужбу російської ФСБ.

“Житель Євпаторії 1986 року народження розміщував у груповому чаті одного з месенджерів відеоматеріали, що містять погрози розправи над військовослужбовцями Збройних сил РФ, які беруть участь у спеціальній військовій операції (так у РФ називають війну проти України – Н.) щодо денацифікації та демілітаризації України. Після чого публічно закликав до вбивства групи осіб, виділеної за національною ознакою”, – цитує прессекретаря управління ФСБ РФ у Криму Олену Варламову видання “Кримінформ”.

За даними ЗМІ, проти чоловіка було порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 280 КК України (публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності).

Йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

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