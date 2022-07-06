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ДБР: У заступника голови Харківської облради виявили паспорт РФ, отриманий у Севастополі

06/07/2022 12:55

Заступник голови Харківської обласної ради Богдан Мальований має паспорт громадянина Російської Федерації, посвідчення водія та податкового номера країни-агресора.

Про це в середу, 6 липня, інформує пресслужба ДБР.

“У поле зору працівників Бюро потрапив заступник голови Харківської обласної ради. За оперативною інформацією, у нього наявний паспорт громадянина РФ, отриманий ним у 2014 році в місті Севастополь, посвідчення водія та податковий номер, який потрібен, зокрема, для сплати податків у Росії”, – йдеться в повідомленні.

ДБР звернулося до Харківської облради щодо відсторонення посадовця від роботи, адже чиновник такого рангу має доступ до інформації стосовно оборони Харківщини, інших секретних даних.

Правоохоронці не розголошують ім’я чиновника. Але за даними ЗМІ в правоохоронних органах, йдеться про Богдана Мальованого, який раніше був депутатом нині забороненої партії “Опозиційна платформа – За життя”.

Раніше голова облради Тетяна Єгорова-Луценко повідомляла, що за даними СБУ у Харківській області “кримінальних проваджень за підозрою депутата Харківської обласної ради Мальованого або за фактом вчинення ним будь-яких злочинів, у тому числі пов’язаних із колабораційною діяльністю, не здійснюється та не здійснювалося”. Також управління не мало даних щодо російського громадянства Мальованого.

Сьогодні ж Єгорова-Луценко сказала, що питання усунення Мальованого з посади Харківська обласна рада планує розглянути найближчим часом у зв’язку з “суспільним резонансом та фігуруванням у ЗМІ копій документів, які свідчать про можливе російське громадянство” Мальованого.

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Україна

ДБР: У заступника голови Харківської облради виявили паспорт РФ, отриманий у Севастополі

Заступник голови Харківської обласної ради Богдан Мальований має паспорт громадянина Російської Федерації, посвідчення водія та податкового номера країни-агресора. Про це в середу, 6 липня, інформує пресслужба ДБР. “У поле...

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