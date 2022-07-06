У Києві отримав підозру працівник оборонного заводу, що агітував за “рускій мір”

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У Києві правоохоронці оголосили підозру працівникові оборонного заводу, який підтримував агресію Російської Федерації та агітував за “русский мир”.

Про це в середу, 6 липня, інформує пресслужба офісу генпрокурора.

За даними слідства, працівник оборонного заводу публічно заперечував здійснення РФ збройної агресії проти України та закликав підтримувати рішення та дії держави-агресора.

Підозрюваний розповсюджував серед колег пропагандистські лозунги про “велич” російської армії та агітував за “русский мир”.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури йому повідомлено про підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України та глорифікації російських військовослужбовців (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

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