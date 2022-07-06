Один день боїв за 40 хвилин: Бутусов оприлюднив відео “CALL OF DUTY в Сєвєродонецьку”

На каналі “Бутусов плюс” в YouTube оприлюднено відео “CALL OF DUTY в Сєвєродонецьку: один день бою з бійцями 4-ї бригади Нацгвардії та 81-ї десантної”.
“Це один день – 3 червня у Сєвєродонецьку – за 40 хвилин. Кадри зафільмовані просто під час боїв. Війна як вона є. Якщо ви не на фронті, то навряд чи бачили війну ближче”, – пише Юрій Бутусов.
“Тепер матимете уявлення, як це, коли танк влучає у сусідній будинок чи кімнату, коли треба бігти за додатковим б/к під обстрілом і з жартами, коли спати доводиться на рації і під вибухи артилерії, коли думаєш, що тебе забере ВСП, а отримуєш Героя України!
Подивіться на цих мужніх воїнів, аби мати розуміння, що відбувалося у Сєвєродонецьку. “Мы не бежим, мы воюем, мы сражаемся! Но дома́ не держат” – цитата командира “Ройса”.
Вони, дійсно, сильніші за бетон. Вони витримали”, – зазначає журналіст.
Нагадаємо, 24 червня стало відомо, що Збройні сили України вийшли з Сєвєродонецька після більш як місяця оборони міста. Значну частину цього часу в Сєвєрі перебував журналіст Юрій Бутусов.
Читайте також:
“Нас вивели з Сєвєродонецька. Я був останнім, хто знімався з позиції на фланзі”: розповідь бійця
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!
Повномасштабна російська агресія не здатна знищити українське культурне життя. У цьому переконані творці українського фільму “Будинок “Слово”. Нескінчений роман”. Вони повезли свою стрічку до Харкова – міста, яке щодня...
У Раді пропонують вилучити всі норми законів про дозволи на переміщення військовозобов’язаних
Культурні діячі й видавці вимагають від Зеленського підписати закони про заборону російських книжок. У міністра – власне бачення
У Києві отримав підозру працівник оборонного заводу, що агітував за “рускій мір”
На Дніпропетровщині арештували зрадника, який зливав росіянам інформацію про дислокацію ЗСУ й НГУ
“Православний олігарх” Вадим Новинський відмовився від мандата нардепа
Один день боїв за 40 хвилин: Бутусов оприлюднив відео “CALL OF DUTY в Сєвєродонецьку”
Кінопоказ у бомбосховищі: у прифронтовому Харкові відбувся перегляд фільму “Будинок “Слово”
ЄС розробляє законодавство для конфіскації активів РФ на користь України
Зеленський запевнив, що непорозумінь із Залужним в нього немає
“Новинарня“ – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.
Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.
У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.
Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/
Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.
Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon
При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні
Головний редактор: Дмитро Лиховій
Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com
+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02