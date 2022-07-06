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Один день боїв за 40 хвилин: Бутусов оприлюднив відео “CALL OF DUTY в Сєвєродонецьку”

06/07/2022 18:30

На каналі “Бутусов плюс” в YouTube оприлюднено відео “CALL OF DUTY в Сєвєродонецьку: один день бою з бійцями 4-ї бригади Нацгвардії та 81-ї десантної”.

“Це один день – 3 червня у Сєвєродонецьку – за 40 хвилин. Кадри зафільмовані просто під час боїв. Війна як вона є. Якщо ви не на фронті, то навряд чи бачили війну ближче”, – пише Юрій Бутусов.

“Тепер матимете уявлення, як це, коли танк влучає у сусідній будинок чи кімнату, коли треба бігти за додатковим б/к під обстрілом і з жартами, коли спати доводиться на рації і під вибухи артилерії, коли думаєш, що тебе забере ВСП, а отримуєш Героя України!

Подивіться на цих мужніх воїнів, аби мати розуміння, що відбувалося у Сєвєродонецьку. “Мы не бежим, мы воюем, мы сражаемся! Но дома́ не держат” – цитата командира “Ройса”.

Вони, дійсно, сильніші за бетон. Вони витримали”, – зазначає журналіст.

Нагадаємо, 24 червня стало відомо, що Збройні сили України вийшли з Сєвєродонецька після більш як місяця оборони міста. Значну частину цього часу в Сєвєрі перебував журналіст Юрій Бутусов.

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