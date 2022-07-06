На конференції в Лугано домовилися про $1,9 млрд підтримки для України

Фото з ТГ-каналу Шмигаля

Під час конференції у швейцарському Лугано було досягнуто домовленостей щодо фінансової підтримки України на суму 1,9 млрд доларів.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль у середу, 6 липня.

З цієї суми 600 млн доларів передбачено у вигляді фінансової підтримки, понад 500 млн доларів – на розвиток аграрного сектору у вигляді коштів на зберігання продукції, покращення логістики та забезпечення ліквідності для підприємств.

Крім того, Україна домовилася про надання понад 500 млн доларів для підготовки до опалювального сезону і майже 250 млн доларів для розвитку проєктів цифрової трансформації нашої країни.

Шмигаль подякував уряду Швейцарії, Швеції, Великої Британії, Світовому банку, ЄБРР, ЄІБ, а також приватному українському та міжнародному бізнесу за цю солідарність.

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