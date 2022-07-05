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ЗСУ відбили ворожий штурм у районі Краснопілля на Донеччині, – Генштаб

05/07/2022 18:44

Російські окупанти намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів на Донеччині. Збройні сили України успішно відбили штурмові дії ворога в районі Краснопілля.

Про це ввечері в вівторок, 5 липня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку обстріли із артилерії зафіксовано поблизу Дібровного, Долини та Адамівки. Ворожі штурмові дії в районі Краснопілля наші воїни успішно відбили.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на взятті під контроль дороги Бахмут – Лисичанськ та спробах оволодіти населеним пунктом Білогорівка.

На Краматорському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Кривої Луки і Серебрянки. Завдав ракетно-авіаційного удару поблизу Сіверська. Тривають бої в районі Білогорівки.

На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кодема, Покровське, Зайцеве, Залізне та Новоселівка.

“За підтримки артилерії та оперативно-тактичної авіації окупанти вели штурмові дії у районах населених пунктів Спірне та Вершина, бої тривають”, – додали в Генштабі.

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