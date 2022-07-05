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Зруйновані школи в Житомирі допоможе відбудувати Португалія

05/07/2022 09:50

Португалія допоможе відновити школи в Житомирі, які були зруйновані в результаті ракетних обстрілів Росії.

Про це заявив міністр освіти Жоао Кошта.

У Житомирі та області внаслідок обстрілів було зруйновано 70 шкіл, які, за словами Кошти, перебувають у різному ступені руйнування.

“Ми зосередимо нашу підтримку на конкретному регіоні, Житомирі, де ми вже маємо картографічне дослідження шкіл, де ми можемо допомогти”, — сказав міністр на Конференції з відновлення України в Лугано, його цитує “Європейська правда”.

За словами Кошти, підготовчий проєкт реконструкції шкіл “вже розпочався” у рамках спільного проєкту уряду Португалії та міністерства освіти з українською владою.

Португалія та інші країни відповідатимуть за реконструкцію навчальних закладів від дитячих садків до середніх шкіл. Кількість шкіл, які Португалія відремонтує, досі вивчається.

“Це буде технічна робота, щоб визначити рівень нашого залучення та фінансової підтримки”, – пояснив міністр.

Міністр також наголосив, що цей проєкт має забезпечити “баланс між відносно швидким відновленням, якого Україна хоче, та принципами якості та безпеки самих будівель”.

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