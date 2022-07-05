Зеленський підписав указ про відзначення орденами й медалями працівників поліції

У День Національної поліції, 4 липня, президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення працівників поліції державними нагородами. Вшановано 23 особи.
За особисту мужність і самовідданість, виявлені під час виконання службового обов’язку, високий професіоналізм та з нагоди Дня Національної поліції України постановляю:
Нагородити орденом “За заслуги” ІІІ ступеня
ГУСАРЄВА Станіслава Дмитровича — полковника поліції
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
БЕБЕШКА Володимира Володимировича — рядового поліції
КУЦЕПАЛЕНКА Олександра Олександровича — полковника поліції
ШЕЛЕСТА Андрія Андрійовича — підполковника поліції
Нагородити орденом Данила Галицького
БОНДАРЕНКА Андрія Вікторовича — полковника поліції
ДАВИДЕНКА В’ячеслава Віталійовича — полковника поліції
ПАЗИНИЧА Андрія Васильовича — підполковника поліції
СУПРУНА Віктора Миколайовича — полковника поліції
ТАРАСОВА Віталія Вікторовича — полковника поліції
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
ГРЕЧЕНКА Аркадія Євгеновича — полковника поліції
ГУРАЛЮК Інну Василівну — підполковника поліції
ДОВБИШ Жанну Миколаївну — полковника поліції
ЗІНЧЕНКА Сергія Валерійовича — підполковника поліції
КЛЮЦКОВСЬКУ Олену Вікторівну — підполковника поліції
КОВАЛЕНКА Руслана Петровича — підполковника поліції
НЕСТЕРОВА Сергія Володимировича — підполковника поліції
ПОХРЕСНИКА Вадима Васильовича — капітана поліції
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БУБЕНЦЯ Віталія Олександровича — капітана поліції
ДЕЙНЕГУ Дениса Миколайовича — капітана поліції
МИТРИЧЕНКА Дмитра Володимировича — лейтенанта поліції
ОСТАПЧУКА Віталія Васильовича — старшого лейтенанта поліції
САНДУЛУ Олега Володимировича — старшого лейтенанта поліції
ХОЛЯВКА Олександра Анатолійовича — старшого лейтенанта поліції.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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