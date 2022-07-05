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Зеленський підписав указ про відзначення орденами й медалями працівників поліції

05/07/2022 00:12

У День Національної поліції, 4 липня, президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення працівників поліції державними нагородами. Вшановано 23 особи.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №463/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовідданість, виявлені під час виконання службового обов’язку, високий професіоналізм та з нагоди Дня Національної поліції України постановляю:

Нагородити орденом “За заслуги” ІІІ ступеня

ГУСАРЄВА Станіслава Дмитровича — полковника поліції

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

БЕБЕШКА Володимира Володимировича — рядового поліції

КУЦЕПАЛЕНКА Олександра Олександровича — полковника поліції

ШЕЛЕСТА Андрія Андрійовича — підполковника поліції

Нагородити орденом Данила Галицького

БОНДАРЕНКА Андрія Вікторовича — полковника поліції

ДАВИДЕНКА В’ячеслава Віталійовича — полковника поліції

ПАЗИНИЧА Андрія Васильовича — підполковника поліції

СУПРУНА Віктора Миколайовича — полковника поліції

ТАРАСОВА Віталія Вікторовича — полковника поліції

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

ГРЕЧЕНКА Аркадія Євгеновича — полковника поліції

ГУРАЛЮК Інну Василівну — підполковника поліції

ДОВБИШ Жанну Миколаївну — полковника поліції

ЗІНЧЕНКА Сергія Валерійовича — підполковника поліції

КЛЮЦКОВСЬКУ Олену Вікторівну — підполковника поліції

КОВАЛЕНКА Руслана Петровича — підполковника поліції

НЕСТЕРОВА Сергія Володимировича — підполковника поліції

ПОХРЕСНИКА Вадима Васильовича — капітана поліції

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БУБЕНЦЯ Віталія Олександровича — капітана поліції

ДЕЙНЕГУ Дениса Миколайовича — капітана поліції

МИТРИЧЕНКА Дмитра Володимировича — лейтенанта поліції

ОСТАПЧУКА Віталія Васильовича — старшого лейтенанта поліції

САНДУЛУ Олега Володимировича — старшого лейтенанта поліції

ХОЛЯВКА Олександра Анатолійовича — старшого лейтенанта поліції.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

4 липня 2022 року
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Україна

Зеленський підписав указ про відзначення орденами й медалями працівників поліції

У День Національної поліції, 4 липня, президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення працівників поліції державними нагородами. Вшановано 23 особи. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №463/2022 Про відзначення державними нагородами України...

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