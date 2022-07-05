Зеленський підписав указ про відзначення орденами й медалями працівників поліції

За особисту мужність і самовідданість, виявлені під час виконання службового обов’язку, високий професіоналізм та з нагоди Дня Національної поліції України постановляю :

У День Національної поліції, 4 липня, президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення працівників поліції державними нагородами. Вшановано 23 особи.

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