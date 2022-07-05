У Донецьку вибухає склад боєприпасів: сильна детонація та стовпи диму. ВІДЕО

Скріншот із відео

У тимчасово окупованому Донецьку вибухнув склад боєприпасів, який російські військові розмістили у “Камаз центрі” у Київському районі міста.

Відео почали з’являтися в мережі у вівторок, 5 липня.

“Камаз-Центр” являє собою великий комплекс зі СТО, магазином автомобільних запчастин та складськими приміщеннями”, – пишуть про локацію “Новости Донбасса”.

Мешканці міста та користувачі соцмереж повідомляють, що обстріляно склад із боєприпасами окупантів, він продовжує горіти, а снаряди детонувати. Також стовп диму здіймається над Пісками.

Згодом у мережі показали рештки боєприпасів, які розліталися внаслідок детонації довкола.

Самозванці в “ДНР” заявили, що двоє людей загинули і ще двоє мирних мешканців отримали поранення.

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