У Донецьку вибухає склад боєприпасів: сильна детонація та стовпи диму. ВІДЕО

У тимчасово окупованому Донецьку вибухнув склад боєприпасів, який російські військові розмістили у “Камаз центрі” у Київському районі міста.
Відео почали з’являтися в мережі у вівторок, 5 липня.
“Камаз-Центр” являє собою великий комплекс зі СТО, магазином автомобільних запчастин та складськими приміщеннями”, – пишуть про локацію “Новости Донбасса”.
Мешканці міста та користувачі соцмереж повідомляють, що обстріляно склад із боєприпасами окупантів, він продовжує горіти, а снаряди детонувати. Також стовп диму здіймається над Пісками.
Згодом у мережі показали рештки боєприпасів, які розліталися внаслідок детонації довкола.
Самозванці в “ДНР” заявили, що двоє людей загинули і ще двоє мирних мешканців отримали поранення.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 132 – 05.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!