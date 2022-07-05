Ракетний удар РФ по Хмельниччині: збито одну ракету з чотирьох

Наслідки ракетного удару по Хмельниччині. Фото: тг Сергій Гамалій

Під час повітряної тривоги, близько 19:45, рашисти випустили чотири ракети по території Хмельницької області.

Про це ввечері у вівторок, 5 липня, розповів голова ОВА Сергій Гамалій.

Одну ракету збили наші сили ППО, уламки впали на території Шепетівського району. Три інші ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району.

“Ціллю ударів була водонапірна башта, яка повністю забезпечує водою громаду. В результаті вибухів, одна людина поранена. Жертв немає”, – зазначив голова області.

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