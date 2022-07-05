Окупанти звозять російський персонал на захоплену ЗАЕС, – розвідка

Більшість персоналу Запорізької атомної електростанції, розташованої в тимчасово захопленому Енергодарі, відмовляється співпрацювати з окупантами, тому росіяни звозять на станцію робітників “Росенергоатому”.
Про це в вівторок, 5 липня, інформує сайт Сил спеціальних операцій “Спротив”.
За даними розвідки, не допомагають окупантам пропозиції у вигляді підвищених зарплат та оплачуваного відпочинку наприклад в окупованому Криму.
Тому загарбники до кінця місяця планують сформувати новий штатний розпис станції.
За планом росіян, усі робітники станції, що не погоджуються співпрацювати з ними мають залишити місто. До кінця вересня станцію планують відключити від української енергомережі.
“Зауважимо, що така ситуація в окупантів й в інших галузях. Так, не йдуть на співпрацю й не оформлюють нові трудові договори працівники ДСНС. Захоплену залізницю обслуговують працівники Кримської залізниці, адже місцеві в переважній більшості відмовились.
Для забезпечення житлом переселених осіб росіяни проводять інвентаризацію житла в окупованих містах з подальшим розселенням у квартирі тих, хто лишив місто. Щоб мотивувати росіян на переїзд на окуповану Україну, переселенці отримують премію 8,5 тис. рублів”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в тимчасово окупованому Енергодарі помер водолаз гідроцеху Запорізької атомної електростанції Андрій Гончарук, якого побили російські військові. Він відмовився виконувати незаконні накази російських окупантів і брати участь в діяльності, що може призвести до ядерної катастрофи.
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