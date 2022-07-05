Бригада швидкого реагування НГУ показала фрагменти своїх бойових буднів. ВІДЕО

Скріншот із відео

Бригада швидкого реагування Нацгвардії України показала фрагменти своїх бойових буднів.

Відео поширила пресслужба військової частини у вівторок, 5 липня.

“Воєнні будні Бригади швидкого реагування. Тепер наше «швидке реагування» набуло нового рівня. Життя на активному фронті зовсім не таке, як в мирних умовах. Але це теж життя. Ми переможемо, бо наша місія – світ, де є справедливість, життя цінується, а добро перемагає”, – підписали відео комунікаційники бригади.

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