ЗСУ привітали Сполучені Штати з Днем незалежності потужним виконанням гімну США. ВІДЕО

Збройні сили України привітали Сполучені Штати Америки із Днем незалежності виконанням гімну США.

Як передає “Новинарня“, відповідне відео в понеділок, 4 липня, опублікувала пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“Щиро вітаємо дружній народ Сполучених Штатів Америки з Днем незалежності. 246 років тому ви здобули право бути вільними! Ви платили найвищу ціну за свою свободу. Вистояли і перемогли. Пройшли через різні виклики. Стали прикладом для наслідування.

Сьогодні ми, українці, зі зброєю в руках відстоюємо свою Незалежність. Величезна частина цієї зброї – американська. Дякуємо за допомогу і підтримку, дякуємо за те, що ви сьогодні на нашому боці у протистоянні загарбницьким планам російського агресора. Завдяки американській зброї, отриманій у 2021 році, наша армія зупинила просування військ ворога в перші дні повномасштабного вторгнення”, – зазначили в Міністерстві оборони України.

Після 24 лютого США продемонстрували потужну підтримку українського народу й ЗСУ. Надання нам систем протиповітряної оборони, тисяч одиниць протитанкової зброї, транспортних гелікоптерів, бойових катерів, високомобільних транспортних засобів значно зміцнює Сили оборони України.

“Ухвалений для України лендліз та започаткований американцями формат «Рамштайн» безпекових зустрічей – підтвердження готовності США бути партнерами України у перемозі над російським ворогом. Ваша країна – уособлення волелюбства, яке надихає нас на боротьбу за свою Незалежність і посилює віру у Перемогу над кривавим російським агресором. Дякуємо американському народу за підставлене дружнє надійне плече! З Днем незалежності, Америко!”, – йдеться у вітанні МОУ.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав американців від себе та від української армії. Військовий побажав громадянам США міцного здоров’я, успіху у всіх починаннях та процвітання.

Він також наголосив, що дуже цінує допомогу, яку Вашингтон надає Києву, у такий важкий час.

“Ми цінуємо вашу країну як стратегічного партнера, який поділяє спільні принципи – захист невинних людей, суверенної території, демократії – ось що справді має значення”,

– зазначив Залужний.

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