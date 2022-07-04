Зеленський відзначив нагородами 195 військових, з них 75 – посмертно

Про це йдеться в указі №468/2022, оприлюднений на офіційному сайті глави української держави.
Зазначається, що військових відзначено за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
Зокрема, військовослужбовців нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, орденом “За мужність” І ступеня, орденом “За мужність” ІІ ступеня, медаллю “За військову службу Україні” та медаллю “Захиснику Вітчизни”.
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