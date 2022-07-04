ФСБ прийшла до мешканця Москви, який буцімто задонатив на “Повернись живим”. ВІДЕО

ФСБ РФ видала офіційне “застереження” росіянину, який буцімто переказував гроші українському благодійному фонду “Повернись живим”.

Відео поширило прокремлівське видання “РИА-Новости” у понеділок, 4 липня.

“Здійснив грошовий переказ в іноземній валюті на банківський рахунок українського благодійного фонду “Повернись живим”, діяльність якого спрямована проти безпеки Російської Федерації”, – йдеться в документі.

Зазначається, що такі дії громадянина РФ підпадають під дію статті 275 КК РФ “державна зрада”.

Втім, як відомо, на банківські рахунки “ПЖ” не можуть надсилати кошти нерезиденти з Росії та Білорусі.

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