В ССО розповіли про операцію в тилу ворога та успішну ексфільтрацію бойової групи. ВІДЕО

У Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ розповіли про вдалу спецоперацію в тилу ворога та успішне виведення наших бійців з тимчасово окупованої території.

Відео поширила пресслужба Командування у понеділок, 4 липня.

“Ексфільтрація бойової групи у надважких умовах. Воїни Руху опору ССО України розповіли, як допомогли колегам вийти з окупованої території. Завдання полягало в тому, аби зустріти і переправити через річку Сіверський Донець іншу бойову групу Сил спеціальних операції, яка виконувала завдання у тилу ворога”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що місце переходу на підконтрольну територію виявилося пристріляним росіянами. Під обстрілами, ризикуючи життями, бійці виконали завдання без втрат.

Далі – пряма мова воїнів.

Довідково:

Ексфільтрація — тактичний прийом, заснований на процесі швидкого виведення (вивезення) військових (цивільних, підрозділу тощо) з місця ведення бойових дій, з поля бою, з ворожого середовища в безпечне місце, за умови, коли ситуація має усі загрозливі ознаки втрати ініціативи та контролю й може призвести до знищення (загибелі) власних військ найближчим часом або з інших обставин.

Читайте також:

Вчасно і влучно: ССО показали реальну роботу свого снайпера. ВІДЕО