У Ростовській області безпілотник РФ впав на житловий будинок

Кремлівські ЗМІ повідомляють, що безпілотник упав на приватний будинок у прикордонному Таганрозі Ростовської області РФ.
Про це в понеділок, 4 липня, пишуть російські ЗМІ – “РИА Новости”, “РБК”, “Медуза”.
“Будинок спалахнув у приватному секторі на 15 Новому провулку. Усі служби там працюють. Поруч виявлено уламки, ймовірно, безпілотника, який у нього (в будинок – Н.) потрапив”, – йдеться в повідомленні.
Споттер Віталій Трубников зауважує, що йдеться, ймовірно, про дрон “Форпост”, його вартість складає 7 мільйонів доларів.
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