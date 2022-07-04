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У магазинах окупованого Херсона запровадили “натуральний обмін” товарів, – ГУР

04/07/2022 20:56

У магазинах окупованого Росією Херсона запровадили “натуральний обмін”: товари відпускаються в обмін на інші товари. До цього призвели проблеми у фінансовому секторі Херсона.

Про це в понеділок, 4 липня, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

“При цьому продавець кожного разу окремо домовляється з покупцем про курс такого обміну. Фіксуються численні випадки «продуктових кредитів», коли продавці в продуктових чи господарських магазинах відпускають товари в борг під 10-20%”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, у розвідці вказують на все частіші випадки викрадення колишніх керівників комунальних установ і організацій, начальників середньої ланки (начальників відділів і директорів департаментів) місцевих органів виконавчої влади Херсона.

“Це пов’язано з намаганнями окупаційної адміністрації «вмовити» їх піти на співпрацю з окупантами й повернутися на своє колишнє робоче місце з метою відновлення роботи відповідної організації чи служби”, – кажуть у ГУР.

За повідомленням, з установ, які вели облік виборців під час виборчих кампаній, вивезли близько 20 коробок матеріалів про виборців, які проживають чи проживали на території Херсону. Це пов’язують із черговою спробою проведення так званого «референдуму».
Згідно з новими розпорядженнями, кажуть у ГУР, він може відбутися в першій половині вересня.

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