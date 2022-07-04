Здав ворогу єдину субмарину ВМСУ: екскомандиру підводного човна “Запоріжжя” Шагєєву оголосили підозру в держзраді

Правоохоронці повідомили про підозру у держзраді екскомандиру підводного човна “Запоріжжя” Робертові Шагєєву, який у 2014 році під час російської окупації здав єдину українську субмарину без бою.
Про це в понеділок, 4 липня, інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.
“Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді капітану І рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим. У 2014 році під час російської окупації та блокування підводного човна “Запоріжжя” – командир здав єдину українську субмарину без бою. Зрадивши присязі він присягнув збройним силам РФ та продовжив службу у російському Чорноморському флоті”, – ідеться у повідомленні.
Зараз зрадник перебуває на посаді заступника командира 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ і воює проти України.
Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили йому про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
У травні 2015 року колишньому офіцеру було повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 1 ст. 408 КК України).
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