Home / Україна / Межа закону / Здав ворогу єдину субмарину ВМСУ: екскомандиру підводного човна “Запоріжжя” Шагєєву оголосили підозру в держзраді

Здав ворогу єдину субмарину ВМСУ: екскомандиру підводного човна “Запоріжжя” Шагєєву оголосили підозру в держзраді

04/07/2022 12:51

Правоохоронці повідомили про підозру у держзраді екскомандиру підводного човна “Запоріжжя” Робертові Шагєєву, який у 2014 році під час російської окупації здав єдину українську субмарину без бою.

Про це в понеділок, 4 липня, інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.

“Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді капітану І рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим. У 2014 році під час російської окупації та блокування підводного човна “Запоріжжя” – командир здав єдину українську субмарину без бою. Зрадивши присязі він присягнув збройним силам РФ та продовжив службу у російському Чорноморському флоті”, – ідеться у повідомленні.

Зараз зрадник перебуває на посаді заступника командира 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ і воює проти України.

Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили йому про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

У травні 2015 року колишньому офіцеру було повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 1 ст. 408 КК України).

Читайте також:
Харківщина: меру міста, який заблокував видачу зброї ТрО і закликав не чинити опір окупантам, суд дав два роки умовно

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Здав ворогу єдину субмарину ВМСУ: екскомандиру підводного човна “Запоріжжя” Шагєєву оголосили підозру в держзраді

Правоохоронці повідомили про підозру у держзраді екскомандиру підводного човна “Запоріжжя” Робертові Шагєєву, який у 2014 році під час російської окупації здав єдину українську субмарину без бою. Про це в...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse