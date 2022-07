Путін присвоїть звання “Героя Росії” командувачу Центрального військового округу за окупацію Луганщини

Президент РФ Володимир Путін підпише указ про присвоєння звання “Герой Росії” командувачу військ Центрального військового округу Олександру Лапіну та командувачу 2-го армійського корпусу “народної міліції “ЛНР” Еседуллі Абачеву.

Про це Путін заявив під час розмови з міністром оборони Сергієм Шойгу у понеділок, 4 липня.

“Генерал-полковник Олександр Лапін та генерал армії Сергій Суровікін доповідали мені сьогодні про хід виконання поставлених перед ними завдань. З вашою пропозицією про присвоєння командувачу угрупування “Центр” генерал-полковнику Лапіну та заступнику командувача Восьмої армії Південного військового округу генерал-майору Абачеву звань Героя Росії погоджується. Відповідний указ президента сьогодні буде підписаний”, – сказав Путін.

During a meeting with Shoigu, Putin said that the “East” and “West” groupings are still taking part in the war, and that the Central grouping CO Alexander Lapin and the Deputy Commander of the 8th CAA Major General Abachev will receive the Hero of Russia. https://t.co/zTaYDKcasq pic.twitter.com/HoyVu97oU8

