На Одещині затримали агента, який збирав дані для російських ракетних ударів по області

Служба безпеки України затримала уродженця Одещини, який передавав загарбникам розвідувальні дані для ракетних обстрілів своєї області.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ у понеділок, 4 липня.
Зловмисник надсилав представникам РФ та Білорусі інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ, переміщення воєнної техніки і товарів стратегічного призначення в районі залізничного моста у с. Затока Білгород-Дністровського району.
“Встановлено, що уродженець Одещини упродовж травня в особистій переписці через один із месенджерів передавав представникам рф і білорусі дані, які ворог міг використати при плануванні ракетних ударів та підготовці диверсій на території регіону”, – додали в СБУ.
Затриманий передавав окупантам детальну інформацію про:
Під час обшуку в зловмисника виявили і вилучили мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.
Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 – несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану Кримінального кодексу України.
В СБУ повідомили, що тривають слідчі дії, щоб встановити і притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до агентурної діяльності.
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