На Ізюмському напрямку ЗСУ знищили російський склад з боєприпасами. ВІДЕО

Українські військові знищили склад із боєприпасами російської артилерії на Ізюмському напрямку.
Про це в понеділок, 4 липня, повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.
“Гарно горить БК окупантів. І це — єдиний салют, на який можуть розраховувати загарбники”, – йдеться в повідомленні.
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