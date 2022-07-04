На Ізюмському напрямку ЗСУ знищили російський склад з боєприпасами. ВІДЕО

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Українські військові знищили склад із боєприпасами російської артилерії на Ізюмському напрямку. Про це в понеділок, 4 липня, повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ. “Гарно горить БК окупантів. І це — єдиний салют, на який можуть розраховувати загарбники”, – йдеться в повідомленні.

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Редактор: Людмила Кліщук