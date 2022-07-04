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Маріуполь: люди помирають через брак ліків, спортсмену ампутували ноги

04/07/2022 16:11

Жителі Маріуполя вмирають від нестачі ліків: в окупованому місті дефіцит препаратів для онкохворих, людей із діабетом, туберкульозом та проблемами з щитовидною залозою.

Про це в понеділок, 4 липня, повідомив законно обраний міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, його цитує пресслужба мерії.

Мер Вадим Бойченко наголосив, що люди з такими хворобами перебувають у зоні ризику і не можуть чекати, коли окупанти доставлять медикаменти. Їхнє життя під загрозою.

Понад 2 місяці російські загарбники та їхні поплічники, самопроголошена влада Маріуполя, блокують нормальний доступ жителів до питної води, достатньої кількості їжі та медикаментів.

Людей фактично штовхають на виживання.

“Вчора здоровому спортсмену – 2 метри на зріст та 120 кг ваги – ампутували дві ноги. Чому? Після пережитого стресу через воєнні дії у нього стався інсуліновий криз. Через відсутність у місті необхідних медикаментів та належного медичного супроводу він став людиною з інвалідністю. І це не поодинокий випадок. Замість якісного лікування з препаратами – ампутація кінцівок. “Швидкі рішення”, які калічать та вбивають маріупольців”.

Бойченко закликав міжнародне співтовариство надати оцінку гуманітарній катастрофі у Маріуполі та геноциду жителів міста.

Він закликав зробити все можливе, щоб організувати допомогу маріупольцям.

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