Росіяни вдарили по місту Добропілля на Донеччині: щонайменше 2 загиблих і 3 поранених

Російські окупаційні війська 2 липня обстріляли місто Добропілля на Донеччині, є руйнування житлових будинків і жертви.

Про це після півночі 3 липня повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

“Щонайменше 2 загиблих і 3 поранених – наслідки російського удару по Добропіллю. Серед поранених є двоє дітей – 4 і 7 років”, – розповів Кириленко.

Голова ОВА зазначив, що внаслідок обстрілу з боку окупантів знищено один будинок. Ще шість будинків зазнали пошкоджень різного ступеню.

“Росіяни точно знають, що б’ють по цивільних, – і роблять це усвідомлено і цілеспрямовано. Ці аморальні потвори ніколи не дотримувалися законів і звичаїв ведення війни, і ніколи не будуть. Єдиний розумний вихід у цій ситуації – евакуюватися! Евакуація рятує життя!” – додав Кириленко.

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