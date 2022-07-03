Російський катер “Акула” біля Маріуполя пішов на дно з трьома моряками, – радник мера

Інформація про підрив на міні біля Маріуполя російського десантного катера “Акула” 30 червня підтвердилася. Внаслідок катастрофи три російські моряки пішли на дно Азовського моря.
Про це вранці 3 липня повідомив у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
“Нарешті отримали підтвердження, що дійсно 30 червня в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер проєкту 1176 «Акула» Чорноморського флоту Д-106. Три моряки вже співають разом з Кобзоном пісні для риб”, – написав Андрющенко.
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