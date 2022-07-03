“Північ” показала знищення ворожого танка на Донбасі. ВІДЕО

Мера Чернігова Атрошенка не випустили за кордон: в ОП нагадали, що “в країні війна”

Міського голову Чернігова Владислава Атрошенка вже вдруге після повномасштабного вторгнення РФ не випустили за кордон – на цей раз він їхав на Конференцію з питань відновлення України у швейцарському...