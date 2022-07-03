“Північ” показала знищення ворожого танка на Донбасі. ВІДЕО

Пресслужба ОК “Північ” показала знищення російського танка на Донбасі.
“В степах Донбасу ворожий танк зустрівся із воїнами ЗСУ. 1:0 на користь ЗСУ!
Вірте в своїх захисників! Вірте в Україну! Перемога за нами!” – ідеться в підписі до відео, на якому горить ворожий танк.
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