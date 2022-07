МЗС вказало західним медіа, що проти України воюють не “сепаратисти”

Міністерство закордонних справ України застерегло західні ЗМІ від трансляції тверджень російської пропаганди, зокрема нібито на Донбасі проти ЗС України воюють “сепаратисти” з “ДНР/ЛНР”, а не російська армія.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко 3 липня, звернувши увагу на заголовок Agence France Presse.

“AFP стали жертвами російської пропаганди. Шокуюче, але вони називають російські сили вторгнення “українськими сепаратистами”, подаючи війну РФ проти України як внутрішній конфлікт. Кремль у захваті. Що далі? Це “українські сепаратисти” запускають крилаті ракети з Каспійського моря?” – написав він.

#BREAKING @AFP became a victim of Russian propaganda. It egregiously calls Russia’s invading army “Ukraine separatists”, presenting Russia’s war against Ukraine as an internal conflict – Kremlin is cheering. What next – “Ukraine separatists” fire cruise missiles from the Caspian? https://t.co/5kk0fO6LVn

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 3, 2022