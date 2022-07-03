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МЗС вказало західним медіа, що проти України воюють не “сепаратисти”

03/07/2022 13:06

Міністерство закордонних справ України застерегло західні ЗМІ від трансляції тверджень російської пропаганди, зокрема нібито на Донбасі проти ЗС України воюють “сепаратисти” з “ДНР/ЛНР”, а не російська армія.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко 3 липня, звернувши увагу на заголовок Agence France Presse.

“AFP стали жертвами російської пропаганди. Шокуюче, але вони називають російські сили вторгнення “українськими сепаратистами”, подаючи війну РФ проти України як внутрішній конфлікт. Кремль у захваті. Що далі? Це “українські сепаратисти” запускають крилаті ракети з Каспійського моря?” – написав він.

Безпосередньо у тексті новини AFP вживається термін “підтримувані Росією українські сепаратисти”. З AFP заголовок потрапив у стрічки деяких інших видань без змін, зокрема Al-Arabiya, Al Jazeera, Barrons. Деякі медіа, використавши інформацію AFP, як Deutsche Welle i Le Monde, винесли “проросійські/підтримувані Росією” в заголовок.
Британський The Guardian, подаючи заяву того самого посадовця з маріонеткових ОРДЛО, вжив у заголовку “російські сили”.

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Україна

МЗС вказало західним медіа, що проти України воюють не “сепаратисти”

Міністерство закордонних справ України застерегло західні ЗМІ від трансляції тверджень російської пропаганди, зокрема нібито на Донбасі проти ЗС України воюють “сепаратисти” з “ДНР/ЛНР”, а не російська армія. Про це...

Війна з Росією

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