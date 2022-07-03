“Дякуємо за Байрактари!” Російських туристів у Туреччині затролили проукраїнськими листівками

На курортах Туреччини, де відпочиває чимало росіян, з’явилися листівки із вдячністю російським туристам за “Байрактари” для України.

Скріншоти з обурених повідомлень росіян публікує телеграм-канал “Русский борщ”.

Як стверджується в повідомленні, таких листівок на турецьких курортах з’явилося чимало.

У них туристам із Росії висловлюють вдячність за те, що, відпочиваючи в Туреччині, вони своїми коштами фінансують виробництво безпілотників для України.

“Податки з вашого відпочинку підуть на виробництво безпілотників, які будуть передані ЗСУ. Слава Україні! Свободу Росії!” – написано в листівках, які публікують у соцмережах росіяни.

“Будьте обережні, бо хто знає, що в них на думці. Від листівок до зеленки в обличчя недалеко. Від них усього можна чекати”, – радять у коментарях до таких дописів.

Читайте також:

У Туреччині завершують підготовку трьох “Байрактарів” для України