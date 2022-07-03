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Державними нагородами відзначені понад 400 воїнів, з них 68 – посмертно

03/07/2022 13:45

Сайт президента України оприлюднив тексти двох указів про відзначення державними нагородами військовослужбовців ЗСУ, які відбивають російську агресію.

Указами №461/2022 та №462/2022 від 1 липня вшановано 411 воїнів, із них 68 – посмертно.

Публікуємо тексти обох указів:

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №461/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня

КУДРЮ Миколу Сергійовича — підполковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

БОГДАНЕВИЧА Ігоря Володимировича — лейтенанта

ГУБАНОВА Кирила Борисовича (посмертно) — капітана

КОТЛИКА Вячеслава Юрійовича — полковника

ЛЕСИКА Івана Ігоровича — майора

ПІЧНЕНКА Василя Васильовича (посмертно) — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БОЛГОВА Валерія Олеговича (посмертно) — старшого лейтенанта

КЛІМОВА Олексія Петровича — полковника

КОНОВАЛОВА Віталія Германовича — капітана

ПРИМІРЕНКА Володимира Миколайовича — підполковника

ТРЕТЯКА Андрія Вікторовича — підполковника

УРУПУ Олександра Костянтиновича (посмертно) — капітана

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

КОВАЛЬЧУКА Андрія Валерійовича — старшого солдата

МАМАЛУЯ Олександра Олексійовича — лейтенанта

МІГДАЛЯ Юрія Миколайовича — молодшого сержанта

ФЕРЕНЦІ Руслана Івановича (посмертно) — сержанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АЛЬТИЧЕНКА Андрія Вікторовича (посмертно) — солдата

АНДРОСОВА Євгена Павловича (посмертно) — молодшого сержанта

БАБЕШКА Олександра Віталійовича (посмертно) — солдата

БЕЗПРОЗВАННОГО Олександра Володимировича (посмертно) — сержанта

БОКІЯ Андрія Юрійовича — молодшого сержанта

БОНДАРЯ Анатолія Івановича (посмертно) — старшого солдата

БОРИСОВСЬКОГО Богдана Вадимовича — старшого солдата

БУЧИЛУ Сергія Григоровича (посмертно) — молодшого сержанта

ВАСЬКОВА Андрія Валерійовича — старшого солдата

ВЕРЕКЕТУ Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата

ВІНЦКОВСЬКОГО Сергія Володимировича — старшого сержанта

ГУРСЬКОГО Івана Васильовича — штаб-сержанта

ДАНИЛІВА Дмитра Романовича (посмертно) — старшого солдата

ДЕРКАЧА Ігоря Віталійовича — старшого лейтенанта

ДІДИКА Юрія Андрійовича — солдата

ДУДИНЦЯ Євгенія Івановича — сержанта

ЄГОРОВА Дмитра Сергійовича — старшого солдата

ЗАБИТЧУКА Олександра Миколайовича (посмертно) — матроса

ЗАДОРОЖНОГО Бориса Геннадійовича — старшого лейтенанта

ЗАХАРЖЕВСЬКОГО Андрія Геннадійовича — полковника

ЗАЯЦЯ Альберта Олександровича — старшого сержанта

ЗЛУНІЦИНА Костянтина Ігоровича — підполковника

ІВЧЕНКА Сергія Сергійовича (посмертно) — старшого матроса

КАПЛЮКА Олександра Миколайовича — капітана

КОРНІЄНКА Миколу Миколайовича (посмертно) — головного корабельного старшину

КОСТЯНОГО Максима Євгеновича — солдата

КУЛИКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ЛОСЯ Андрія Миколайовича — капітана

ЛУЦИШИНА Валентина Валентиновича — капітана

МАРЦОНА Олександра Генріховича — майора

МАРЧЕНКА Дмитра Сергійовича — головного сержанта

МЕЛЕТУ Івана Михайловича — старшого солдата

МЕЛЬНИКА Ігоря Васильовича (посмертно) — солдата

МИХАЙЛОВИНА Івана Валерійовича — молодшого сержанта

МОРОЗА Олега Романовича (посмертно) — старшого сержанта

НЕЗВИЩУКА Ростислава Олеговича — солдата

НІКОЛАЄВА Костянтина Сергійовича — капітана

НОСКОВА Олександра Володимировича (посмертно) — старшого матроса

ПАВЛІЯ Олександра Вікторовича — підполковника

ПАНИЧЕНКА Юрія Сергійовича — солдата

ПАСЬКА Віталія Вікторовича (посмертно) — солдата

ПЕНЬКОВОГО Віктора Яковича — майора

ПОПЕНКА Георгія Олександровича — старшого солдата

ПОСТЕРНАКА Юрія Романовича — солдата

РЕЗНЕРА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата

РОМАНОВУ Тетяну Олександрівну (посмертно) — молодшого сержанта

РУСІНА Михайла Сергійовича (посмертно) — солдата

РУССУ Андрія Ігоровича (посмертно) — матроса

САВЧЕНКА Юрія Васильовича — капітана

СІДОРОВИЧА Валентина Руслановича — старшого лейтенанта

СКИРДУ Олексія Олександровича — майора

СОКОЛОВА Павла Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

СОХАНЧАКА Василя Мар’яновича (посмертно) — старшого солдата

ТАРАНЕНКА Сергія Павловича — старшого солдата

ТИМОФЕЄВА Володимира Сергійовича — молодшого сержанта

ТИТЕНКА Юрія Алімовича (посмертно) — старшого солдата

ТКАЧУКА Миколу Петровича — молодшого сержанта

ТОМКА Володимира Олександровича (посмертно) — матроса

ТУРКЕВИЧА Олександра Юрійовича — старшого лейтенанта

ЦЮРНЯКА Олексія Сергійовича — молодшого сержанта

ЧІПА Станіслава Володимировича — старшого солдата

ЧУПРИНУ Дмитра Миколайовича (посмертно) — солдата

ШЕРСТЮЧЕНКА Дмитра Ігоровича (посмертно) — солдата

ЩИТОВА Дмитра Миколайовича (посмертно) — старшого матроса

Нагородити орденом Данила Галицького

ЗАБРОЦЬКОГО Віктора Івановича — полковника

КАЛАШНІКОВА Євгена Миколайовича — полковника

КАРЛЕНКА Олександра Геннадійовича — полковника

КОСТРИЦЮ Олександра Григоровича — капітана 1 рангу

ЛЕВЧЕНКА Михайла Андрійовича — підполковника

ПОЛЯРУША Ігоря Васильовича — підполковника

РАСЧОСОВА Андрія Сергійовича — майора

РАЧИНСЬКОГО Миколу Юрійовича — підполковника

САПУНА Володимира Васильовича — полковника

СВИСЮКА Віктора Сергійовича — полковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

БАБЕНКА Валерія Володимировича — капітана

БАРАНОВА Олександра Миколайовича — солдата

БАРАНОВСЬКОГО Пилипа Вікторовича — солдата

БЕРЕГОВЕНКА Юрія Юрійовича — солдата

БИЧКА Юрія Михайловича — капітана 2 рангу

БІЛОГО Олега Дмитровича — лейтенанта

БІЛОУСА Ігоря Івановича — полковника

БОЛГАРОВА Артура Олеговича — молодшого сержанта

БОНДАРЯ Владислава Вікторовича — підполковника

БУЖИНА Костянтина Івановича — підполковника

ВОЗНЮКА Андрія Павловича — солдата

ГАЙДУ Сергія Володимировича — солдата

ГОРДЄЄВА Віталія Олександровича — капітана

ГРЕЧІХІНА Артема Олександровича — капітана

ГРИНЬОВА Володимира Валерійовича — старшого солдата

ГРИСЮКА Сергія Петровича — солдата

ДЕРИЗЕМЛЮ Олександра Миколайовича — солдата

ЗАГАЙНОВА Євгена Андрійовича — лейтенанта

ЗАСТАВНОГО Миколу Миколайовича — солдата

ІВАНОВА Василя Васильовича — солдата

ІВАНОВА Євгенія Вікторовича — лейтенанта

ІВАХА Віталія Олеговича — підполковника

КАДНАЯ Дмитра Андрійовича — майора

КВАСНИЦЬКОГО Ігоря Ігоровича — солдата

КОВАЛЬОВА Руслана Сергійовича — солдата

КОЛЄСНІКА Володимира Вікторовича — солдата

КОШКУНА Сергія Олександровича — молодшого сержанта

ЛИМІЧА Юрія Миколайовича — солдата

ЛІСОВОГО Валерія Леонідовича — старшого солдата

ЛУЩИКА Володимира Валерійовича — лейтенанта

МАКОВЕЦЬКОГО Романа Володимировича — солдата

МЕДВЕДСЬКУ Юліану Олегівну — старшого матроса

МЕЛЬНІЧЕНКА Сергія Руслановича — солдата

МИКИТЮКА Віктора Степановича — прапорщика

МИХАЙЛИКА Олександра Сергійовича — майора

МИХАЛЬЧУКА Олександра Андрійовича — сержанта

МІГАЩУКА Володимира Івановича — солдата

МОРОЗА Владислава Сергійовича — сержанта

МОСІЙЧУКА Михайла Володимировича — підполковника

МУЛЯРА Аркадія Васильовича — майора

НІКОНЕНКА Віталія Володимировича — молодшого сержанта

ОСИПЧУКА Дмитра Васильовича — лейтенанта

ПИКУ Олександра Васильовича — старшого сержанта

РИМАРЦОВА Петра Сергійовича — старшого сержанта

САПЕГУ Владислава Миколайовича — старшого лейтенанта

СЕМЕНЕНКА Олександра Анатолійовича — старшого сержанта

СИРОЇЖКА Станіслава Станіславовича — підполковника

СІРОША Віталія Сергійовича — молодшого сержанта

СОЛОМОНОВА Максима Олександровича — майора

СТЕЦЕНКА Павла Юзефовича — полковника

СУРЖИКОВА Анатолія Олександровича — солдата

ТРОЦЮКА Василя Петровича — солдата

УХАНОВА Віктора Васильовича — солдата

ХАЛУСА Сергія Миколайовича — солдата

ХАРЕНКА Максима Романовича — старшого лейтенанта

ХОМУ Василя Васильовича — старшого лейтенанта

ЦУПРИКА Максима Миколайовича — підполковника

ЦЬОПУ Тараса Івановича — старшого солдата

ЧЕРНИША Євгенія Васильовича — підполковника

ШВАЛЮ Миколу Миколайовича — підполковника

ШЕВЧЕНКА Романа Олеговича — солдата

ШКЛЯРЕНКА Віктора Володимировича — підполковника

ШУМЕЙКА Павла Олександровича — солдата

ЯКОВЕНКА Віталія Володимировича — полковника

ЯРОШЕНКА Костянтина Івановича — підполковника

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

ТКАЧЕНКА Олександра Сергійовича — полковника

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БАБІЧА Сергія Володимировича — солдата

БОБКА Олега Петровича — старшого солдата

БОГДАНЧИКА Владислава Олександровича — старшого солдата

БОЙКА Іллю Володимировича — солдата

БУРЯКОВА Олексія Олександровича — лейтенанта

ВЛАСЕНКА Олександра Олеговича — старшого сержанта

ГАРМАШОВА Олега Сергійовича — матроса

ГОДОВАНЮКА Олександра Валентиновича — старшого солдата

ДУБА Петра Михайловича — солдата

ЖАБОТИНСЬКОГО Дмитра Сергійовича — лейтенанта

КАСИНЦЯ Ігоря Івановича — сержанта

КВАШИНА Сергія Володимировича — старшину

КРАСНОПОРТКА Сергія Анатолійовича — старшого солдата

ЛОПАТЮКА Ярослава Станіславовича — солдата

МАЙСТРУКА Анатолія Васильовича — старшого сержанта

МЕШКОВА Валерія Васильовича — молодшого сержанта

НОВАКОВСЬКОГО Володимира Олександровича — сержанта

ОСТАПЧУКА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта

ПАВЛЕНКА Миколу Миколайовича — штаб-сержанта

ПАЛІЯ Олександра Сергійовича — старшого солдата

ПЕРІЖКА Ярослава Мироновича — старшого солдата

ПОЛЯНСЬКОГО Володимира Антоновича — старшого солдата

ПУЗЕМУ Максима Вікторовича — солдата

СТАРИЧЕНКОВА Данила Юрійовича — лейтенанта

ТАРНОПОЛЬСЬКОГО Вадима Віталійовича — солдата

ФІЯЛКУ Олександра Михайловича — солдата

ХМУРИНСЬКОГО Андрія Володимировича — сержанта

ЦИМБАЛА Богдана Юрійовича — старшого солдата

ЦМОКАЛЮКА Максима Васильовича — старшого солдата

ЦУРКАНА Андрія Петровича — старшого солдата

Нагородити медаллю “За врятоване життя”

ЛАЗОРЕНКА Романа Володимировича — старшого солдата.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

1 липня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №462/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня

КОЛЬЦОВА Валерія Геннадійовича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ВЕНЖЕГУ Ігоря Вікторовича — підполковника

ГАЛИЦЬКОГО Євгенія Олександровича — майора

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БИЧКА Владислава Даниловича — старшого лейтенанта

БУНІНА Олександра Васильовича — капітана

ГОРЕЦЬКОГО Андрія Анатолійовича — підполковника

ДАВИДОВА Сергія Валентиновича — полковника медичної служби

ДЕМИДОВА Антона Романовича — старшого лейтенанта

КАРПОВА Сергія Миколайовича — полковника

КАРПУСЕВИЧА Івана Андрійовича — капітана

КЕЗІНА Павла Олександровича — капітана

КЛІМОВА Захара Юрійовича — старшого лейтенанта

КОВАЛЕНКА Михайла Андрійовича — капітана

КОВАЛЬЧУКА Віталія Миколайовича — майора

КОНСТАНТИНЕНКА Дмитра Сергійовича — капітана

МІЩЕНКА Вячеслава Вячеславовича (посмертно) — солдата

ОВДІЄНКА Романа Сергійовича — старшого лейтенанта

ОНІЩЕНКА Богдана Ігоровича — капітана

ПІВНЯ Андрія Сергійовича — капітана

ПРИЙМАКА Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата

СУКА Олександра Петровича — полковника

УРАЗОВА Дмитра Миколайовича — капітана

ШУТОВИЧА Володимира Степановича — майора медичної служби

ЯРМІША Петра Миколайовича — молодшого лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” І ступеня

ПАМ’ЯТНИЧОГО Юрія Вікторовича (посмертно) — сержанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

БЛАЖКА Ярослава Олександровича (посмертно) — старшого солдата

КОФЕЛЯ Дениса Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

ЛАЗАРЕНКА Олександра Олександровича — майора

МЕЛЬНИКА Олександра Васильовича — старшого солдата

ПАНЧУКА Володимира Володимировича — молодшого сержанта

РОЗДАЙБІДУ Олександра Ігоровича — старшого сержанта

ТУКМАЧОВА Івана Юрійовича — майстер-старшину

ЮРІЧУКА Романа Сергійовича (посмертно) — солдата

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

БАГАЧУКА Василя Івановича (посмертно) — солдата

БАСАРАБА Володимира Олександровича — старшого матроса

БАУЕРА Миколу Івановича (посмертно) — старшого солдата

БЕЙЧУКА Богдана Анатолійовича — солдата

БЕСПАЛЕНКА Артема Анатолійовича — підполковника медичної служби

БОЖИКА Назарія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

БОРИСА Андрія Сергійовича — молодшого сержанта

БОРОДІНА Олександра Володимировича — солдата

БОСЕНКА Володимира Володимировича — солдата

БОХАНА Олександра Валерійовича — солдата

БРАТКОВЕЦЬКОГО В’ячеслава Миколайовича (посмертно) — солдата

БУРДЕНЮКА Ігоря Анатолійовича (посмертно) — солдата

ВАГАНКА Владислава Віталійовича — старшину 2 статті

ВАЮТУ Сергія Миколайовича — солдата

ВІЗЕНГЕРА Олександра Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ВЛАСЮКА Дмитра Михайловича — солдата

ГАЙДАРА Олександра Павловича — солдата

ГЕРНЕШІЯ Михайла Вячеславовича — старшого сержанта

ГОНЧАРОВА Олександра Віталійовича — солдата

ГОРОХОЛІНСЬКОГО Андрія Володимировича — старшого солдата

ГОЦКОГО Олександра Олександровича (посмертно) — солдата

ГУМЕНЮКА Віталія Васильовича — старшину

ДЗЯВУНА Ярослава Олеговича — старшого солдата

ДІДКІВСЬКОГО Костянтина Леонідовича — солдата

ДМИТРИНУ Назара Васильовича (посмертно) — солдата

ЄРЕМЕНКА Миколу Валерійовича — солдата

ЄРЕМЕНКА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата

ЗАКАЛАТУ Дмитра Анатолійовича — старшого солдата

ЗАЯЦЯ Івана Михайловича — матроса

ЗЛОЧЕВСЬКОГО Андрія Івановича — старшого солдата

ЗУБОВА Костянтина Сергійовича (посмертно) — головного сержанта

ІЩЕНКА Олександра Євгеновича — штаб-сержанта

КАДАСІМЧУКА Ярослава Богдановича — старшого сержанта

КАШЛЕЯ Сергія Володимировича (посмертно) — солдата

КИЧЕРУ Станіслава Михайловича (посмертно) — солдата

КОЗАЧКА Миколу Вікторовича — молодшого сержанта

КОКУНОВА Юрія Олеговича — молодшого сержанта

КОЛГАНОВА Олександра Гарійовича (посмертно) — головного сержанта

КОРНІЄВИЧА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта

КОЧИНА Сергія Миколайовича — сержанта

КРАВЧЕНКА Федора Олеговича — молодшого сержанта

КРУЖКОВА Віталія Олександровича — старшого матроса

КУРАШКЕВИЧА Миколу Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ЛЕВЧУКА Володимира Петровича — старшого солдата

ЛЕМЕШКА Григорія Аркадійовича (посмертно) — старшого солдата

ЛИСОГО Романа Миколайовича — старшого матроса

МАЙСТРЕНКА Вячеслава Петровича — полковника медичної служби

МАКСИМЯКА Олександра Віталійовича (посмертно) — молодшого сержанта

МАЛІЦЬКОГО Юрія Васильовича — старшого солдата

МАРУЩАКА Сергія Петровича (посмертно) — солдата

МАТЕЯ Михайла Васильовича (посмертно) — старшого солдата

МАЦИВІЦЬКОГО Давида Віталійовича — старшого сержанта

МИХАЙЛИШИНА Романа Мироновича (посмертно) — старшого солдата

МІШУТКІНА Юрія Сергійовича — солдата

МОЖАРІВСЬКОГО Олександра Миколайовича — солдата

МОНИЧА Андрія Васильовича — головного сержанта

МОРДАСА Володимира Васильовича (посмертно) — старшого солдата

МУСІЄНКА Олексія Михайловича — солдата

НАКОНЕЧНОГО Андрія Романовича (посмертно) — солдата

НЕСТЕРЮКА Юрія Сафроновича (посмертно) — головного сержанта

НЕЧАЯ Володимира Олеговича (посмертно) — солдата

ПАВЛІЧЕНКА Ярослава Вячеславовича (посмертно) — солдата

ПАРШКОВА Валерія Олександровича — старшого солдата

ПАХНЮКА Захара Федоровича — молодшого сержанта

ПИЩИКА Юрія Дмитровича — капітан-лейтенанта

ПІНЧУКА Давида Степановича (посмертно) — старшого солдата

ПІНЧУКА Євгенія Романовича — матроса

ПОРТМАНА Олексія Ігоровича (посмертно) — солдата

ПОСУНЬКІНА Данила Сергійовича — матроса

ПРОЗОРОВСЬКОГО Руслана Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ПРУСА Олега Миколайовича — солдата

РАЧУКА Степана Васильовича (посмертно) — старшого солдата

РОМАНЮКА Юрія Валерійовича — старшого матроса

РОСТКОВСЬКОГО Едуарда Валерійовича — солдата

РУДИКА Андрія Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

СІНЬОВА Євгена Геннадійовича — молодшого сержанта

ТАРНАВСЬКОГО Григорія Йосиповича — молодшого сержанта

ТИШКУНА Сергія Михайловича — головного сержанта

ТКАЧИКА Володимира Миколайовича — старшого солдата

ХАРИША Олексія Миколайовича — молодшого сержанта

ХАРЧЕНКА Анатолія Петровича — старшого солдата

ХРИКІНА Костянтина Ігоровича — старшого матроса

ЦИМБАЛЮКА Євгенія Миколайовича — старшого солдата

ШАМАНОВА Михайла Олександровича — солдата

ШЕСТУНА Олексія Миколайовича — старшого солдата

ШУФРИНА Андрія Івановича (посмертно) — старшого сержанта

ЯЛОВЕНКА Василя Анатолійовича — полковника медичної служби

ЯРЕМЧУКА Олега Олександровича — солдата

ЯСНОГО Євгена Йосиповича — солдата

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

БУГАКОВУ Анну Володимирівну — сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

БЕСАГУ Василя Васильовича — полковника медичної служби

БІЛОГО Андрія Віталійовича — старшого лейтенанта

ВОЙЦЕХІВСЬКОГО Олександра Мирославовича — полковника медичної служби

ОДРАШКУ Дениса Ігоровича — капітана 1 рангу

ПОНОМАРЕНКА Олексія Миколайовича — підполковника медичної служби

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АНТОНОВА Артема Михайловича — полковника

БАБИЧА Валерія Олександровича — полковника

БАЛАБАНОВА Андрія Миколайовича — старшого лейтенанта

БАСЮКА Володимира Петровича — старшого лейтенанта

БИБИКА Максима Олексійовича — солдата

БОБРУЙКА Андрія Миколайовича — старшого сержанта

БОГДАНОВА Владислава Віталійовича — лейтенанта

БОРДЮГОВА Павла Григоровича — капітана

ВЕРЕТУ Світлану Василівну — молодшого сержанта

ВІРЯНСЬКУ Юлію Миколаївну — підполковника медичної служби

ГАЙДАРА Валентина Миколайовича — полковника

ГОЛЬСЬКОГО Ростислава Леонідовича — старшого солдата

ГРИЦЕНКА Олександра Павловича — підполковника

ДАНИЛЬЧЕНКА Максима Станіславовича — капітана медичної служби

ДУТЧАКА Миколу Олеговича — капітана медичної служби

ЗАДОЮ Олега Михайловича — солдата

ЗАХАРЧЕНКА Олега Валерійовича — солдата

КАЛІМАНА Антона Павловича — старшого лейтенанта медичної служби

КАССІРА Валерія Вячеславовича — старшого лейтенанта

КІБУКЕВИЧА Олега Івановича — солдата

КОВАЛЕНКА Василя Євгеновича — майстер-сержанта

КОВАЛЬСЬКОГО Павла Володимировича — майора

КОНДРАШИНА Дмитра Олександровича — підполковника

КУЗЬМІНА Олега Геннадійовича — підполковника

ЛОМАКІНА Вадима Анатолійовича — майора

ЛУКАВОГО Володимира Анатолійовича — молодшого сержанта

МАСЛОВУ Ольгу Валеріївну — молодшого сержанта

МЕЛЕШКА Олександра Андрійовича — полковника медичної служби

МИРОНЧУКА Петра Володимировича — солдата

МІНЯЙЛА Олександра Миколайовича — капітана 2 рангу

МІЩЕНКА Тараса Вікторовича — солдата

МОГОЛІВЦЯ Геннадія Володимировича — сержанта

ОСИПЧУКА Сергія Дмитровича — солдата

ОСТАПЕНКА Василя Володимировича — підполковника юстиції

ПАНЧЕНКО Оксану Михайлівну — сержанта

ПАРХОМЕНКО Владислава Владиславовича — старшого лейтенанта

ПЕЛЕЩУК Наталію Володимирівну — молодшого сержанта

ПОГРЕБНОГО Дмитра Валерійовича — лейтенанта

ПОПКОВА Олексія Вікторовича — майстер-сержанта

ПОЦІЛУЄНКА Андрія Владиленовича — старшого лейтенанта

РОМАНЕНКО Оксану Антонівну — полковника медичної служби

РОМАНЧУКА Олександра Аркадійовича — капітана

САВЧУКА Олега Петровича — сержанта

СВИРИДЮКА Олександра Сергійовича — полковника

СМИКА Олега Олеговича — майора медичної служби

СТЕЦЕНКА Олександра Йосиповича — сержанта

ТУРОВСЬКОГО Валерія Владиславовича — солдата

ФЕДЧЕНКА Олександра Анатолійовича — старшого солдата

ФІЛІМОНОВА Іллю Миколайовича — підполковника

ШУХАРДІНА Олексія Костянтиновича — солдата

ЮРЧЕНКО Світлану Василівну — молодшого сержанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БЗИТУ Сергія Миколайовича — сержанта

ВАЖНИЦЬКОГО Олександра Миколайовича — матроса

ВАРЛАХІНА Олександра Анатолійовича — молодшого сержанта

ВОЗНЮКА Володимира Олександровича — солдата

ГРУДИНСЬКОГО Сергія Олександровича — сержанта

ГУЛЯСА Андрія Леонідовича — лейтенанта

ДАНКЕВИЧА Віктора В’ячеславовича — старшого сержанта

ДРАНОГО Михайла Олександровича — штаб-сержанта

ЖУБЕРА Олега Ігоровича — солдата

КАМЕНЄВА Сергія Андрійовича — солдата

КАРПЛЮКА Миколу Юрійовича — солдата

КОВАЛЬЧУКА Олександра Петровича — молодшого сержанта

КОВАЛЬЧУКА Сергія Дем’яновича — солдата

КОЛЕСНИКА Володимира Васильовича — солдата

МЕЛЬНИЧУКА Валерія Володимировича — молодшого сержанта

МЕТРИЦАНЮКА Віктора Володимировича — солдата

МІТЮХІНА Андрія Вікторовича — головного сержанта

НАКОНЕЧНОГО Віталія Анатолійовича — молодшого сержанта

НИЧИПОРЧУКА Сергія Васильовича — солдата

НІКОЛАЙЧУКА Сергія Юлійовича — солдата

ОЛІШЕВКА Михайла Сергійовича — солдата

ПОЛІТУНА Ростислава Олексійовича — старшого лейтенанта

ПРУСА Дмитра Петровича — старшого солдата

РОМАНЮКА Юрія Михайловича — старшого сержанта

САЯХДІНОВА Артура Руслановича — солдата

СКОРИКА Євгена Вікторовича — старшого матроса

СКОРОХОДА Юрія Олеговича — старшого солдата

СМІЛЯНЦЯ Владислава Олеговича — старшого лейтенанта

СОБОЛЕВСЬКОГО Віктора Владиславовича — сержанта

СОКОТУНА Юрія Миколайовича — молодшого сержанта

СТРАТІЧУКА Ростислава Володимировича — старшого сержанта

ТЕТЕРУКА Віктора Володимировича — солдата

ТИМОШЕНКА Ігоря Сергійовича — сержанта

ТИЩЕНКА Вячеслава Олександровича — молодшого сержанта

ФАЛЯ Назара Олександровича — матроса

ФЕЩЕНКА Анатолія Вільовича — штаб-сержанта

ФОМЧЕНКОВА Андрія Леонідовича — солдата

ХІЩЕНКА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта

ЦВІРКУНА Андрія Сергійовича — солдата

ШИНДАРІВСЬКОГО Андрія Валентиновича — солдата

ЮРЧЕНКА Юрія Вікторовича — головного корабельного старшину

Нагородити медаллю “За врятоване життя”

ВИГІВСЬКУ Марину Рафаїлівну — молодшого сержанта

ГРИГОР’ЄВА Івана Олексійовича — полковника

МЕЛЕЩЕНКО Ольгу Олександрівну — молодшого сержанта

ЧУЧУ Альону Іванівну — молодшого сержанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

1 липня 2022 року
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Редактор:

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