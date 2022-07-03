Державними нагородами відзначені понад 400 воїнів, з них 68 – посмертно

МЗС вказало західним медіа, що проти України воюють не “сепаратисти”

Міністерство закордонних справ України застерегло західні ЗМІ від трансляції тверджень російської пропаганди, зокрема нібито на Донбасі проти ЗС України воюють “сепаратисти” з “ДНР/ЛНР”, а не російська армія. Про це...