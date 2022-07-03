Державними нагородами відзначені понад 400 воїнів, з них 68 – посмертно

Сайт президента України оприлюднив тексти двох указів про відзначення державними нагородами військовослужбовців ЗСУ, які відбивають російську агресію.
Указами №461/2022 та №462/2022 від 1 липня вшановано 411 воїнів, із них 68 – посмертно.
Публікуємо тексти обох указів:
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
КУДРЮ Миколу Сергійовича — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
БОГДАНЕВИЧА Ігоря Володимировича — лейтенанта
ГУБАНОВА Кирила Борисовича (посмертно) — капітана
КОТЛИКА Вячеслава Юрійовича — полковника
ЛЕСИКА Івана Ігоровича — майора
ПІЧНЕНКА Василя Васильовича (посмертно) — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БОЛГОВА Валерія Олеговича (посмертно) — старшого лейтенанта
КЛІМОВА Олексія Петровича — полковника
КОНОВАЛОВА Віталія Германовича — капітана
ПРИМІРЕНКА Володимира Миколайовича — підполковника
ТРЕТЯКА Андрія Вікторовича — підполковника
УРУПУ Олександра Костянтиновича (посмертно) — капітана
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
КОВАЛЬЧУКА Андрія Валерійовича — старшого солдата
МАМАЛУЯ Олександра Олексійовича — лейтенанта
МІГДАЛЯ Юрія Миколайовича — молодшого сержанта
ФЕРЕНЦІ Руслана Івановича (посмертно) — сержанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АЛЬТИЧЕНКА Андрія Вікторовича (посмертно) — солдата
АНДРОСОВА Євгена Павловича (посмертно) — молодшого сержанта
БАБЕШКА Олександра Віталійовича (посмертно) — солдата
БЕЗПРОЗВАННОГО Олександра Володимировича (посмертно) — сержанта
БОКІЯ Андрія Юрійовича — молодшого сержанта
БОНДАРЯ Анатолія Івановича (посмертно) — старшого солдата
БОРИСОВСЬКОГО Богдана Вадимовича — старшого солдата
БУЧИЛУ Сергія Григоровича (посмертно) — молодшого сержанта
ВАСЬКОВА Андрія Валерійовича — старшого солдата
ВЕРЕКЕТУ Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
ВІНЦКОВСЬКОГО Сергія Володимировича — старшого сержанта
ГУРСЬКОГО Івана Васильовича — штаб-сержанта
ДАНИЛІВА Дмитра Романовича (посмертно) — старшого солдата
ДЕРКАЧА Ігоря Віталійовича — старшого лейтенанта
ДІДИКА Юрія Андрійовича — солдата
ДУДИНЦЯ Євгенія Івановича — сержанта
ЄГОРОВА Дмитра Сергійовича — старшого солдата
ЗАБИТЧУКА Олександра Миколайовича (посмертно) — матроса
ЗАДОРОЖНОГО Бориса Геннадійовича — старшого лейтенанта
ЗАХАРЖЕВСЬКОГО Андрія Геннадійовича — полковника
ЗАЯЦЯ Альберта Олександровича — старшого сержанта
ЗЛУНІЦИНА Костянтина Ігоровича — підполковника
ІВЧЕНКА Сергія Сергійовича (посмертно) — старшого матроса
КАПЛЮКА Олександра Миколайовича — капітана
КОРНІЄНКА Миколу Миколайовича (посмертно) — головного корабельного старшину
КОСТЯНОГО Максима Євгеновича — солдата
КУЛИКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
ЛОСЯ Андрія Миколайовича — капітана
ЛУЦИШИНА Валентина Валентиновича — капітана
МАРЦОНА Олександра Генріховича — майора
МАРЧЕНКА Дмитра Сергійовича — головного сержанта
МЕЛЕТУ Івана Михайловича — старшого солдата
МЕЛЬНИКА Ігоря Васильовича (посмертно) — солдата
МИХАЙЛОВИНА Івана Валерійовича — молодшого сержанта
МОРОЗА Олега Романовича (посмертно) — старшого сержанта
НЕЗВИЩУКА Ростислава Олеговича — солдата
НІКОЛАЄВА Костянтина Сергійовича — капітана
НОСКОВА Олександра Володимировича (посмертно) — старшого матроса
ПАВЛІЯ Олександра Вікторовича — підполковника
ПАНИЧЕНКА Юрія Сергійовича — солдата
ПАСЬКА Віталія Вікторовича (посмертно) — солдата
ПЕНЬКОВОГО Віктора Яковича — майора
ПОПЕНКА Георгія Олександровича — старшого солдата
ПОСТЕРНАКА Юрія Романовича — солдата
РЕЗНЕРА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
РОМАНОВУ Тетяну Олександрівну (посмертно) — молодшого сержанта
РУСІНА Михайла Сергійовича (посмертно) — солдата
РУССУ Андрія Ігоровича (посмертно) — матроса
САВЧЕНКА Юрія Васильовича — капітана
СІДОРОВИЧА Валентина Руслановича — старшого лейтенанта
СКИРДУ Олексія Олександровича — майора
СОКОЛОВА Павла Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
СОХАНЧАКА Василя Мар’яновича (посмертно) — старшого солдата
ТАРАНЕНКА Сергія Павловича — старшого солдата
ТИМОФЕЄВА Володимира Сергійовича — молодшого сержанта
ТИТЕНКА Юрія Алімовича (посмертно) — старшого солдата
ТКАЧУКА Миколу Петровича — молодшого сержанта
ТОМКА Володимира Олександровича (посмертно) — матроса
ТУРКЕВИЧА Олександра Юрійовича — старшого лейтенанта
ЦЮРНЯКА Олексія Сергійовича — молодшого сержанта
ЧІПА Станіслава Володимировича — старшого солдата
ЧУПРИНУ Дмитра Миколайовича (посмертно) — солдата
ШЕРСТЮЧЕНКА Дмитра Ігоровича (посмертно) — солдата
ЩИТОВА Дмитра Миколайовича (посмертно) — старшого матроса
Нагородити орденом Данила Галицького
ЗАБРОЦЬКОГО Віктора Івановича — полковника
КАЛАШНІКОВА Євгена Миколайовича — полковника
КАРЛЕНКА Олександра Геннадійовича — полковника
КОСТРИЦЮ Олександра Григоровича — капітана 1 рангу
ЛЕВЧЕНКА Михайла Андрійовича — підполковника
ПОЛЯРУША Ігоря Васильовича — підполковника
РАСЧОСОВА Андрія Сергійовича — майора
РАЧИНСЬКОГО Миколу Юрійовича — підполковника
САПУНА Володимира Васильовича — полковника
СВИСЮКА Віктора Сергійовича — полковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
БАБЕНКА Валерія Володимировича — капітана
БАРАНОВА Олександра Миколайовича — солдата
БАРАНОВСЬКОГО Пилипа Вікторовича — солдата
БЕРЕГОВЕНКА Юрія Юрійовича — солдата
БИЧКА Юрія Михайловича — капітана 2 рангу
БІЛОГО Олега Дмитровича — лейтенанта
БІЛОУСА Ігоря Івановича — полковника
БОЛГАРОВА Артура Олеговича — молодшого сержанта
БОНДАРЯ Владислава Вікторовича — підполковника
БУЖИНА Костянтина Івановича — підполковника
ВОЗНЮКА Андрія Павловича — солдата
ГАЙДУ Сергія Володимировича — солдата
ГОРДЄЄВА Віталія Олександровича — капітана
ГРЕЧІХІНА Артема Олександровича — капітана
ГРИНЬОВА Володимира Валерійовича — старшого солдата
ГРИСЮКА Сергія Петровича — солдата
ДЕРИЗЕМЛЮ Олександра Миколайовича — солдата
ЗАГАЙНОВА Євгена Андрійовича — лейтенанта
ЗАСТАВНОГО Миколу Миколайовича — солдата
ІВАНОВА Василя Васильовича — солдата
ІВАНОВА Євгенія Вікторовича — лейтенанта
ІВАХА Віталія Олеговича — підполковника
КАДНАЯ Дмитра Андрійовича — майора
КВАСНИЦЬКОГО Ігоря Ігоровича — солдата
КОВАЛЬОВА Руслана Сергійовича — солдата
КОЛЄСНІКА Володимира Вікторовича — солдата
КОШКУНА Сергія Олександровича — молодшого сержанта
ЛИМІЧА Юрія Миколайовича — солдата
ЛІСОВОГО Валерія Леонідовича — старшого солдата
ЛУЩИКА Володимира Валерійовича — лейтенанта
МАКОВЕЦЬКОГО Романа Володимировича — солдата
МЕДВЕДСЬКУ Юліану Олегівну — старшого матроса
МЕЛЬНІЧЕНКА Сергія Руслановича — солдата
МИКИТЮКА Віктора Степановича — прапорщика
МИХАЙЛИКА Олександра Сергійовича — майора
МИХАЛЬЧУКА Олександра Андрійовича — сержанта
МІГАЩУКА Володимира Івановича — солдата
МОРОЗА Владислава Сергійовича — сержанта
МОСІЙЧУКА Михайла Володимировича — підполковника
МУЛЯРА Аркадія Васильовича — майора
НІКОНЕНКА Віталія Володимировича — молодшого сержанта
ОСИПЧУКА Дмитра Васильовича — лейтенанта
ПИКУ Олександра Васильовича — старшого сержанта
РИМАРЦОВА Петра Сергійовича — старшого сержанта
САПЕГУ Владислава Миколайовича — старшого лейтенанта
СЕМЕНЕНКА Олександра Анатолійовича — старшого сержанта
СИРОЇЖКА Станіслава Станіславовича — підполковника
СІРОША Віталія Сергійовича — молодшого сержанта
СОЛОМОНОВА Максима Олександровича — майора
СТЕЦЕНКА Павла Юзефовича — полковника
СУРЖИКОВА Анатолія Олександровича — солдата
ТРОЦЮКА Василя Петровича — солдата
УХАНОВА Віктора Васильовича — солдата
ХАЛУСА Сергія Миколайовича — солдата
ХАРЕНКА Максима Романовича — старшого лейтенанта
ХОМУ Василя Васильовича — старшого лейтенанта
ЦУПРИКА Максима Миколайовича — підполковника
ЦЬОПУ Тараса Івановича — старшого солдата
ЧЕРНИША Євгенія Васильовича — підполковника
ШВАЛЮ Миколу Миколайовича — підполковника
ШЕВЧЕНКА Романа Олеговича — солдата
ШКЛЯРЕНКА Віктора Володимировича — підполковника
ШУМЕЙКА Павла Олександровича — солдата
ЯКОВЕНКА Віталія Володимировича — полковника
ЯРОШЕНКА Костянтина Івановича — підполковника
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
ТКАЧЕНКА Олександра Сергійовича — полковника
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БАБІЧА Сергія Володимировича — солдата
БОБКА Олега Петровича — старшого солдата
БОГДАНЧИКА Владислава Олександровича — старшого солдата
БОЙКА Іллю Володимировича — солдата
БУРЯКОВА Олексія Олександровича — лейтенанта
ВЛАСЕНКА Олександра Олеговича — старшого сержанта
ГАРМАШОВА Олега Сергійовича — матроса
ГОДОВАНЮКА Олександра Валентиновича — старшого солдата
ДУБА Петра Михайловича — солдата
ЖАБОТИНСЬКОГО Дмитра Сергійовича — лейтенанта
КАСИНЦЯ Ігоря Івановича — сержанта
КВАШИНА Сергія Володимировича — старшину
КРАСНОПОРТКА Сергія Анатолійовича — старшого солдата
ЛОПАТЮКА Ярослава Станіславовича — солдата
МАЙСТРУКА Анатолія Васильовича — старшого сержанта
МЕШКОВА Валерія Васильовича — молодшого сержанта
НОВАКОВСЬКОГО Володимира Олександровича — сержанта
ОСТАПЧУКА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта
ПАВЛЕНКА Миколу Миколайовича — штаб-сержанта
ПАЛІЯ Олександра Сергійовича — старшого солдата
ПЕРІЖКА Ярослава Мироновича — старшого солдата
ПОЛЯНСЬКОГО Володимира Антоновича — старшого солдата
ПУЗЕМУ Максима Вікторовича — солдата
СТАРИЧЕНКОВА Данила Юрійовича — лейтенанта
ТАРНОПОЛЬСЬКОГО Вадима Віталійовича — солдата
ФІЯЛКУ Олександра Михайловича — солдата
ХМУРИНСЬКОГО Андрія Володимировича — сержанта
ЦИМБАЛА Богдана Юрійовича — старшого солдата
ЦМОКАЛЮКА Максима Васильовича — старшого солдата
ЦУРКАНА Андрія Петровича — старшого солдата
Нагородити медаллю “За врятоване життя”
ЛАЗОРЕНКА Романа Володимировича — старшого солдата.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
КОЛЬЦОВА Валерія Геннадійовича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ВЕНЖЕГУ Ігоря Вікторовича — підполковника
ГАЛИЦЬКОГО Євгенія Олександровича — майора
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БИЧКА Владислава Даниловича — старшого лейтенанта
БУНІНА Олександра Васильовича — капітана
ГОРЕЦЬКОГО Андрія Анатолійовича — підполковника
ДАВИДОВА Сергія Валентиновича — полковника медичної служби
ДЕМИДОВА Антона Романовича — старшого лейтенанта
КАРПОВА Сергія Миколайовича — полковника
КАРПУСЕВИЧА Івана Андрійовича — капітана
КЕЗІНА Павла Олександровича — капітана
КЛІМОВА Захара Юрійовича — старшого лейтенанта
КОВАЛЕНКА Михайла Андрійовича — капітана
КОВАЛЬЧУКА Віталія Миколайовича — майора
КОНСТАНТИНЕНКА Дмитра Сергійовича — капітана
МІЩЕНКА Вячеслава Вячеславовича (посмертно) — солдата
ОВДІЄНКА Романа Сергійовича — старшого лейтенанта
ОНІЩЕНКА Богдана Ігоровича — капітана
ПІВНЯ Андрія Сергійовича — капітана
ПРИЙМАКА Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата
СУКА Олександра Петровича — полковника
УРАЗОВА Дмитра Миколайовича — капітана
ШУТОВИЧА Володимира Степановича — майора медичної служби
ЯРМІША Петра Миколайовича — молодшого лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” І ступеня
ПАМ’ЯТНИЧОГО Юрія Вікторовича (посмертно) — сержанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
БЛАЖКА Ярослава Олександровича (посмертно) — старшого солдата
КОФЕЛЯ Дениса Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
ЛАЗАРЕНКА Олександра Олександровича — майора
МЕЛЬНИКА Олександра Васильовича — старшого солдата
ПАНЧУКА Володимира Володимировича — молодшого сержанта
РОЗДАЙБІДУ Олександра Ігоровича — старшого сержанта
ТУКМАЧОВА Івана Юрійовича — майстер-старшину
ЮРІЧУКА Романа Сергійовича (посмертно) — солдата
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
БАГАЧУКА Василя Івановича (посмертно) — солдата
БАСАРАБА Володимира Олександровича — старшого матроса
БАУЕРА Миколу Івановича (посмертно) — старшого солдата
БЕЙЧУКА Богдана Анатолійовича — солдата
БЕСПАЛЕНКА Артема Анатолійовича — підполковника медичної служби
БОЖИКА Назарія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
БОРИСА Андрія Сергійовича — молодшого сержанта
БОРОДІНА Олександра Володимировича — солдата
БОСЕНКА Володимира Володимировича — солдата
БОХАНА Олександра Валерійовича — солдата
БРАТКОВЕЦЬКОГО В’ячеслава Миколайовича (посмертно) — солдата
БУРДЕНЮКА Ігоря Анатолійовича (посмертно) — солдата
ВАГАНКА Владислава Віталійовича — старшину 2 статті
ВАЮТУ Сергія Миколайовича — солдата
ВІЗЕНГЕРА Олександра Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ВЛАСЮКА Дмитра Михайловича — солдата
ГАЙДАРА Олександра Павловича — солдата
ГЕРНЕШІЯ Михайла Вячеславовича — старшого сержанта
ГОНЧАРОВА Олександра Віталійовича — солдата
ГОРОХОЛІНСЬКОГО Андрія Володимировича — старшого солдата
ГОЦКОГО Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
ГУМЕНЮКА Віталія Васильовича — старшину
ДЗЯВУНА Ярослава Олеговича — старшого солдата
ДІДКІВСЬКОГО Костянтина Леонідовича — солдата
ДМИТРИНУ Назара Васильовича (посмертно) — солдата
ЄРЕМЕНКА Миколу Валерійовича — солдата
ЄРЕМЕНКА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата
ЗАКАЛАТУ Дмитра Анатолійовича — старшого солдата
ЗАЯЦЯ Івана Михайловича — матроса
ЗЛОЧЕВСЬКОГО Андрія Івановича — старшого солдата
ЗУБОВА Костянтина Сергійовича (посмертно) — головного сержанта
ІЩЕНКА Олександра Євгеновича — штаб-сержанта
КАДАСІМЧУКА Ярослава Богдановича — старшого сержанта
КАШЛЕЯ Сергія Володимировича (посмертно) — солдата
КИЧЕРУ Станіслава Михайловича (посмертно) — солдата
КОЗАЧКА Миколу Вікторовича — молодшого сержанта
КОКУНОВА Юрія Олеговича — молодшого сержанта
КОЛГАНОВА Олександра Гарійовича (посмертно) — головного сержанта
КОРНІЄВИЧА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта
КОЧИНА Сергія Миколайовича — сержанта
КРАВЧЕНКА Федора Олеговича — молодшого сержанта
КРУЖКОВА Віталія Олександровича — старшого матроса
КУРАШКЕВИЧА Миколу Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ЛЕВЧУКА Володимира Петровича — старшого солдата
ЛЕМЕШКА Григорія Аркадійовича (посмертно) — старшого солдата
ЛИСОГО Романа Миколайовича — старшого матроса
МАЙСТРЕНКА Вячеслава Петровича — полковника медичної служби
МАКСИМЯКА Олександра Віталійовича (посмертно) — молодшого сержанта
МАЛІЦЬКОГО Юрія Васильовича — старшого солдата
МАРУЩАКА Сергія Петровича (посмертно) — солдата
МАТЕЯ Михайла Васильовича (посмертно) — старшого солдата
МАЦИВІЦЬКОГО Давида Віталійовича — старшого сержанта
МИХАЙЛИШИНА Романа Мироновича (посмертно) — старшого солдата
МІШУТКІНА Юрія Сергійовича — солдата
МОЖАРІВСЬКОГО Олександра Миколайовича — солдата
МОНИЧА Андрія Васильовича — головного сержанта
МОРДАСА Володимира Васильовича (посмертно) — старшого солдата
МУСІЄНКА Олексія Михайловича — солдата
НАКОНЕЧНОГО Андрія Романовича (посмертно) — солдата
НЕСТЕРЮКА Юрія Сафроновича (посмертно) — головного сержанта
НЕЧАЯ Володимира Олеговича (посмертно) — солдата
ПАВЛІЧЕНКА Ярослава Вячеславовича (посмертно) — солдата
ПАРШКОВА Валерія Олександровича — старшого солдата
ПАХНЮКА Захара Федоровича — молодшого сержанта
ПИЩИКА Юрія Дмитровича — капітан-лейтенанта
ПІНЧУКА Давида Степановича (посмертно) — старшого солдата
ПІНЧУКА Євгенія Романовича — матроса
ПОРТМАНА Олексія Ігоровича (посмертно) — солдата
ПОСУНЬКІНА Данила Сергійовича — матроса
ПРОЗОРОВСЬКОГО Руслана Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ПРУСА Олега Миколайовича — солдата
РАЧУКА Степана Васильовича (посмертно) — старшого солдата
РОМАНЮКА Юрія Валерійовича — старшого матроса
РОСТКОВСЬКОГО Едуарда Валерійовича — солдата
РУДИКА Андрія Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
СІНЬОВА Євгена Геннадійовича — молодшого сержанта
ТАРНАВСЬКОГО Григорія Йосиповича — молодшого сержанта
ТИШКУНА Сергія Михайловича — головного сержанта
ТКАЧИКА Володимира Миколайовича — старшого солдата
ХАРИША Олексія Миколайовича — молодшого сержанта
ХАРЧЕНКА Анатолія Петровича — старшого солдата
ХРИКІНА Костянтина Ігоровича — старшого матроса
ЦИМБАЛЮКА Євгенія Миколайовича — старшого солдата
ШАМАНОВА Михайла Олександровича — солдата
ШЕСТУНА Олексія Миколайовича — старшого солдата
ШУФРИНА Андрія Івановича (посмертно) — старшого сержанта
ЯЛОВЕНКА Василя Анатолійовича — полковника медичної служби
ЯРЕМЧУКА Олега Олександровича — солдата
ЯСНОГО Євгена Йосиповича — солдата
Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня
БУГАКОВУ Анну Володимирівну — сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
БЕСАГУ Василя Васильовича — полковника медичної служби
БІЛОГО Андрія Віталійовича — старшого лейтенанта
ВОЙЦЕХІВСЬКОГО Олександра Мирославовича — полковника медичної служби
ОДРАШКУ Дениса Ігоровича — капітана 1 рангу
ПОНОМАРЕНКА Олексія Миколайовича — підполковника медичної служби
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АНТОНОВА Артема Михайловича — полковника
БАБИЧА Валерія Олександровича — полковника
БАЛАБАНОВА Андрія Миколайовича — старшого лейтенанта
БАСЮКА Володимира Петровича — старшого лейтенанта
БИБИКА Максима Олексійовича — солдата
БОБРУЙКА Андрія Миколайовича — старшого сержанта
БОГДАНОВА Владислава Віталійовича — лейтенанта
БОРДЮГОВА Павла Григоровича — капітана
ВЕРЕТУ Світлану Василівну — молодшого сержанта
ВІРЯНСЬКУ Юлію Миколаївну — підполковника медичної служби
ГАЙДАРА Валентина Миколайовича — полковника
ГОЛЬСЬКОГО Ростислава Леонідовича — старшого солдата
ГРИЦЕНКА Олександра Павловича — підполковника
ДАНИЛЬЧЕНКА Максима Станіславовича — капітана медичної служби
ДУТЧАКА Миколу Олеговича — капітана медичної служби
ЗАДОЮ Олега Михайловича — солдата
ЗАХАРЧЕНКА Олега Валерійовича — солдата
КАЛІМАНА Антона Павловича — старшого лейтенанта медичної служби
КАССІРА Валерія Вячеславовича — старшого лейтенанта
КІБУКЕВИЧА Олега Івановича — солдата
КОВАЛЕНКА Василя Євгеновича — майстер-сержанта
КОВАЛЬСЬКОГО Павла Володимировича — майора
КОНДРАШИНА Дмитра Олександровича — підполковника
КУЗЬМІНА Олега Геннадійовича — підполковника
ЛОМАКІНА Вадима Анатолійовича — майора
ЛУКАВОГО Володимира Анатолійовича — молодшого сержанта
МАСЛОВУ Ольгу Валеріївну — молодшого сержанта
МЕЛЕШКА Олександра Андрійовича — полковника медичної служби
МИРОНЧУКА Петра Володимировича — солдата
МІНЯЙЛА Олександра Миколайовича — капітана 2 рангу
МІЩЕНКА Тараса Вікторовича — солдата
МОГОЛІВЦЯ Геннадія Володимировича — сержанта
ОСИПЧУКА Сергія Дмитровича — солдата
ОСТАПЕНКА Василя Володимировича — підполковника юстиції
ПАНЧЕНКО Оксану Михайлівну — сержанта
ПАРХОМЕНКО Владислава Владиславовича — старшого лейтенанта
ПЕЛЕЩУК Наталію Володимирівну — молодшого сержанта
ПОГРЕБНОГО Дмитра Валерійовича — лейтенанта
ПОПКОВА Олексія Вікторовича — майстер-сержанта
ПОЦІЛУЄНКА Андрія Владиленовича — старшого лейтенанта
РОМАНЕНКО Оксану Антонівну — полковника медичної служби
РОМАНЧУКА Олександра Аркадійовича — капітана
САВЧУКА Олега Петровича — сержанта
СВИРИДЮКА Олександра Сергійовича — полковника
СМИКА Олега Олеговича — майора медичної служби
СТЕЦЕНКА Олександра Йосиповича — сержанта
ТУРОВСЬКОГО Валерія Владиславовича — солдата
ФЕДЧЕНКА Олександра Анатолійовича — старшого солдата
ФІЛІМОНОВА Іллю Миколайовича — підполковника
ШУХАРДІНА Олексія Костянтиновича — солдата
ЮРЧЕНКО Світлану Василівну — молодшого сержанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БЗИТУ Сергія Миколайовича — сержанта
ВАЖНИЦЬКОГО Олександра Миколайовича — матроса
ВАРЛАХІНА Олександра Анатолійовича — молодшого сержанта
ВОЗНЮКА Володимира Олександровича — солдата
ГРУДИНСЬКОГО Сергія Олександровича — сержанта
ГУЛЯСА Андрія Леонідовича — лейтенанта
ДАНКЕВИЧА Віктора В’ячеславовича — старшого сержанта
ДРАНОГО Михайла Олександровича — штаб-сержанта
ЖУБЕРА Олега Ігоровича — солдата
КАМЕНЄВА Сергія Андрійовича — солдата
КАРПЛЮКА Миколу Юрійовича — солдата
КОВАЛЬЧУКА Олександра Петровича — молодшого сержанта
КОВАЛЬЧУКА Сергія Дем’яновича — солдата
КОЛЕСНИКА Володимира Васильовича — солдата
МЕЛЬНИЧУКА Валерія Володимировича — молодшого сержанта
МЕТРИЦАНЮКА Віктора Володимировича — солдата
МІТЮХІНА Андрія Вікторовича — головного сержанта
НАКОНЕЧНОГО Віталія Анатолійовича — молодшого сержанта
НИЧИПОРЧУКА Сергія Васильовича — солдата
НІКОЛАЙЧУКА Сергія Юлійовича — солдата
ОЛІШЕВКА Михайла Сергійовича — солдата
ПОЛІТУНА Ростислава Олексійовича — старшого лейтенанта
ПРУСА Дмитра Петровича — старшого солдата
РОМАНЮКА Юрія Михайловича — старшого сержанта
САЯХДІНОВА Артура Руслановича — солдата
СКОРИКА Євгена Вікторовича — старшого матроса
СКОРОХОДА Юрія Олеговича — старшого солдата
СМІЛЯНЦЯ Владислава Олеговича — старшого лейтенанта
СОБОЛЕВСЬКОГО Віктора Владиславовича — сержанта
СОКОТУНА Юрія Миколайовича — молодшого сержанта
СТРАТІЧУКА Ростислава Володимировича — старшого сержанта
ТЕТЕРУКА Віктора Володимировича — солдата
ТИМОШЕНКА Ігоря Сергійовича — сержанта
ТИЩЕНКА Вячеслава Олександровича — молодшого сержанта
ФАЛЯ Назара Олександровича — матроса
ФЕЩЕНКА Анатолія Вільовича — штаб-сержанта
ФОМЧЕНКОВА Андрія Леонідовича — солдата
ХІЩЕНКА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта
ЦВІРКУНА Андрія Сергійовича — солдата
ШИНДАРІВСЬКОГО Андрія Валентиновича — солдата
ЮРЧЕНКА Юрія Вікторовича — головного корабельного старшину
Нагородити медаллю “За врятоване життя”
ВИГІВСЬКУ Марину Рафаїлівну — молодшого сержанта
ГРИГОР’ЄВА Івана Олексійовича — полковника
МЕЛЕЩЕНКО Ольгу Олександрівну — молодшого сержанта
ЧУЧУ Альону Іванівну — молодшого сержанта.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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