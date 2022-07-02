Ворог закріплюється у Верхньокам’янці на південь від Лисичанська, – ГШ

Росіяни з боями заходять з півдня, щоб оточити останнє вільне місто Луганської області – Лисичанськ. Вони вже закріплюються в селі Верхньокам’янка, де розташований Лисичанський нафтопереробний завод.
Відповідна інформація випливає зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 18:00 у суботу, 2 липня.
“На Донецькому напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру неподалік Івано-Дар’ївки та Золотарівки. За результатами бойових дій закріплюється в районі населеного пункту Верхньокам’янка”, – сказано в повідомленні.
Показово, що раніше цей напрямок називали, Сєвєродонецьким, потім – Лисичанським, тепер – Донецьким.
Верхньокам’янка розташована на трасі Бахмут-Лисичанськ.
Також зазначається, що на Слов’янському напрямку ворог продовжує ведення оборони. Обстрілював з артилерії райони Долини, Курульки, Адамівки та Барвінкового. Штурмові дії в районі населеного пункту Богородичне наші воїни вкотре успішно відбили.
Нагадаємо, за даними ISW, росіяни продовжують спроби оточити Лисичанськ із півдня.
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