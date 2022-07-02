Home / Війна / Ворог закріплюється у Верхньокам’янці на південь від Лисичанська, – ГШ

Ворог закріплюється у Верхньокам’янці на південь від Лисичанська, – ГШ

02/07/2022 19:01

Росіяни з боями заходять з півдня, щоб оточити останнє вільне місто Луганської області – Лисичанськ. Вони вже закріплюються в селі Верхньокам’янка, де розташований Лисичанський нафтопереробний завод.

Відповідна інформація випливає зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 18:00 у суботу, 2 липня.

“На Донецькому напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру неподалік Івано-Дар’ївки та Золотарівки. За результатами бойових дій закріплюється в районі населеного пункту Верхньокам’янка”, – сказано в повідомленні.

Показово, що раніше цей напрямок називали, Сєвєродонецьким, потім – Лисичанським, тепер – Донецьким.

Верхньокам’янка розташована на трасі Бахмут-Лисичанськ.

Також зазначається, що на Слов’янському напрямку ворог продовжує ведення оборони. Обстрілював з артилерії райони Долини, Курульки, Адамівки та Барвінкового. Штурмові дії в районі населеного пункту Богородичне наші воїни вкотре успішно відбили.

Нагадаємо, за даними ISW, росіяни продовжують спроби оточити Лисичанськ із півдня.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 129 – 02.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Кременчуці завершили розбирати завали на місці зруйнованого ТЦ: виявлено 29 фрагментів тіл

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій завершили розбирати завали на місці ракетного удару росіян, який 27 червня зруйнував ТЦ “Амстор” у місті Кременчук на Полтавщині. Про це повідомляє пресслужба...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse