Рашисти обстріляли Слов’янськ касетними боєприпасами: 4 загиблих, 7 поранених

Унаслідок обстрілу міста Слов’янськ на Донеччині касетними снарядами у п’ятницю загинули чотири особи, ще сім отримали поранення.

Про це повідомив мер міста Вадим Лях у суботу, 2 липня.

“Учорашній вечір (1 липня) здався дуже важким. Під обстріл потрапив мікрорайон Лимани. Вулиці Барвінківська, Підгірна, Данилевського. Мирний приватний сектор, де немає військових об’єктів. У результаті – четверо загиблих, семеро поранених”, – написав міський голова в соцмережі.

Лях наголосив, що Слов’янськ обстрілюється касетними снарядами.

“Вони розкриваються над головою, як феєрверк, але замість краси несуть смерть. Такі снаряди не завдають тотальних руйнувань споруд. Але дуже небезпечні для людей”, – додав мер.

“90% убитих і поранених перебували на вулиці. Враховуйте це. Не виходьте з приміщень без необхідності. Уникайте масових скупчень народу. Тому поки що призупинено видання гуманітарної допомоги, яка мала розпочатися сьогодні на пунктах роздачі. У понеділок подивимося за обставинами”, – зазначив Лях.

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