На півночі Херсонщини ЗСУ вибили ворога зі ще одного села

Під натиском Збройних сил України російські підрозділи відійшли з села Іванівка, що в Бериславському районі на півночі Херсонської області.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 суботи, 2 липня.

“На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії. Ведуть повітряну розвідку БпЛА.

За результатами дій українських воїнів противник залишив населений пункт Іванівка”, – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 30 червня стало відомо, що ЗСУ взяли під контроль село Потьомкине на Херсонщині.

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