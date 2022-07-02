На Чернігівщині прикордонники виявили диск із цінними документами військової частини окупантів з-під Москви

У Чернігівській області прикордонники виявили диск із документами військової частини РФ, що брала участь у війні проти України.
Про це в суботу, 2 липня, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.
“На носії розміщено більше сотні гігабайт даних про зенітно-артилерійський підрозділ РФ з-під Москви: штатно-посадовий розпис з біографіями російських військових, технічна документація озброєння і військової техніки. На диску також були документи щодо участі в навчаннях, бойової готовності, карти та інша службова документація. Деякі з них мали гриф “таємно”. Тепер в українських правоохоронців також є фотографії, характеристики, копії паспортів та інших документів загарбників”, – йдеться в повідомленні ДПСУ.
Оприлюднено фрагменти перехоплених відеоматеріалів.
Ця інформація допоможе встановити військовослужбовців, причетних до збройного вторгнення в Україну.
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