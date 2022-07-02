Число загиблих унаслідок агресії РФ українських дітей зросло до 344

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Більш ніж 984 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора станом на ранок 2 липня.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 344 дитини загинуло та понад 640 поранено.

1 липня внаслідок авіаудару ворога по цивільній інфраструктурі м. Бахмут Донецької області отримав поранення 11-річний хлопчик.

Стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу збройними силами РФ 27 червня ТЦ “Амстор” м. Кременчука Полтавської області постраждала 9-річна дитина.

Унаслідок ракетного обстрілу Білгород-Дністровського району Одеської області 1 липня одна дитина загинула та троє отримали травми (2-річна дівчинка і двоє хлопчиків віком 8 та 13 років; стан двох дітей вкрай важки).

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 340, Харківській – 185, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Зазначається також, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю.

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