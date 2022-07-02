Число загиблих унаслідок агресії РФ українських дітей зросло до 344

Більш ніж 984 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора станом на ранок 2 липня.
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 344 дитини загинуло та понад 640 поранено.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 340, Харківській – 185, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Зазначається також, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю.
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