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ЗСУ показали роботу мобільних мінометних розрахунків на Запоріжжі. ВІДЕО

01/07/2022 10:50

У Збройних силах України показали роботу мобільних мінометних розрахунків на Запоріжжі.

Відео підготували у мобільній пресгрупі ЗСУ, а поширила пресслужба Генштабу у п’ятницю, 1 липня.

“Захисники запорізького напрямку готові вражати противника. Їхня перевага – швидкість та мобільність. Мобільні мінометні розрахунки, що працюють на Запоріжжі завжди напоготові і в будь-який момент готові вразити цілі противника”, – йдеться в повідомленні. 

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