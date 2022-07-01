ЗСУ показали роботу мобільних мінометних розрахунків на Запоріжжі. ВІДЕО

У Збройних силах України показали роботу мобільних мінометних розрахунків на Запоріжжі.
Відео підготували у мобільній пресгрупі ЗСУ, а поширила пресслужба Генштабу у п’ятницю, 1 липня.
“Захисники запорізького напрямку готові вражати противника. Їхня перевага – швидкість та мобільність. Мобільні мінометні розрахунки, що працюють на Запоріжжі завжди напоготові і в будь-який момент готові вразити цілі противника”, – йдеться в повідомленні.
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