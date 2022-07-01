ЗСУ показали роботу мобільних мінометних розрахунків на Запоріжжі. ВІДЕО

Нафтогаз майже втричі збільшить імпорт пального

“Нафтогаз” планує наростити імпорт пального з 5,6 тисяч тонн у червні до 15,6 тисяч тонн у липні і стати “лідером на ринку” нафтопродуктів за декілька місяців. Про це в...