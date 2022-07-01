Зеленський, Стефанчук і Шмигаль у Раді підписали спільну заяву щодо вступу України до ЄС

Фото: Укрінформ

Президент Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписали в парламенті спільну Заяву щодо досягнення повноцінного членства України в Євросоюзі.

Про це у п’ятницю, 1 липня, повідомляє “Укрінформ”.

За словами глави держави, підписання цієї заяви має те саме значення, що і підписання заявки на вступ до ЄС.

“Ми йшли до кандидатства 115 днів, і наш шлях до членства не має займати десятиліття. Ми маємо долати цей шлях швидко, наскільки це можливо. Це залежить від нас. Зробити нашу частину роботи маємо ідеально, щоб дати можливість нашим друзям у ЄС так само швидко і консолідовано ухвалити для нас іще одне історичне рішення”, – зазначив Зеленський.

У цей час до сесійної зали ВР урочисто внесли прапор Євросоюзу, про що повідомив Зеленський.

“Україна рішуче налаштована стати повноправним членом Європейського Союзу. Сьогодні разом із Президентом України та Головою Верховної Ради підписали спільну заяву, яка є свідченням єдності всіх гілок влади на цьому шляху”, – прокоментував прем’єр Денис Шмигаль.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у відеозверненні до українського парламенту заявила, що Європа стоятиме поруч з Україною стільки, скільки потрібно, і не стомиться, поки Україна не переможе ворога.

“Декілька днів тому, на День Конституції, ви, пане президенте Зеленський, сказали, що ваша перемога вже недалеко. Безперечно, путінське військо і далі вбиває ваших братів і сестер, вони і далі окуповують вашу землю, крадуть ваше зерно і руйнують ваші міста. Ви обороняєтеся дуже сміливо. Європа стоятиме за Україну стільки, скільки потрібно. Ми не спочиватимемо, поки ви не переможете ворога”, – сказала фон дер Ляйєн, котру цитує “Укрінформ”. Вона зазначила, що отримання Україною статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу здавалося неймовірним ще п’ять місяців тому. “Сьогодні ми маємо нагоду відсвяткувати цей історичний момент – перемогу того руху, який розпочався вісім років тому на Майдані. Ви рішуче обрали демократію, життя у правовладді, і цей вибір Україна зробила сама для себе, для власного добра”, – акцентувала голова Єврокомісії. Представники фракції “Європейська солідарність”, зокрема Володимир В’ятрович, відзначили, що фон дер Ляєн тричі у своїй промові вона згадала Революцію Гідності та Майдан, на якому загинула Небесна Сотня за європейські цінності, тоді як Зеленський обійшов цю тему. “Казати, що наш шлях до кандидатства в ЄС почався 115 днів тому – це перекреслити історію Революцію Гідності, зневажити Героїв Небесної сотні, не помічати все зроблене державою після 201-го”, – написав В’ятрович у соцмережі. Читайте також:

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