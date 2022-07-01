У Туреччині завершують підготовку трьох “Байрактарів” для України

У Туреччині завершується підготовка трьох безоплатних розвідувально-ударних безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2, які відправлять до України.
Про це в п’ятницю, 1 липня, повідомив посол України в ТР Василь Боднар.
“Слова з ділом не розходяться – завершується підготовка трьох безпілотників Bayraktar TB2 для безкоштовного постачання до України у рамках програми “Народний Байрактар”.
Нагадаємо, турецька компанія Baykar заявила, що безкоштовно надасть Україні три розвідувально-ударні БПЛА “Байрактар”, на які зібрав 600 млн грн Фонд Сергія Притули.
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