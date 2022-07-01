Росіяни активізувалися на Краматорському напрямку, – Генштаб

Обстріл Краматорська. Фото з ФБ Олександра Гончаренка

Росіяни активізували бойові дії на Краматорському напрямку.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у п’ятницю, 1 липня.

На Харківському напрямку противник зосередив угруповання військ Західного військового округу, здійснює оборону раніше зайнятих рубежів, систематично обстрілює підрозділи Сил оборони України для сковування їх дій.

Так, з артилерії, окупанти обстрілювали райони населених пунктів Базаліївка, Перемога, Верхній Салтів, Норцівка, Чепіль, Дмитрівка, Барвінкове, Мосьпанове, Велика Бабка, Сороківка та Пришиб.

На Слов’янському напрямку війська противника продовжують ведення оборони, перегруповуються та намагаються покращити тактичне положення. Агресор здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ неподалік Долини, Мазанівки, Дібрівного, Грушувахи, Адамівки, Гусарівки та Іванівки.

“Одночасно ворог активізував бойові дії на Краматорському напрямку”, – йдеться в повідомленні.

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