Ракетний удар по Сергіївці: вже 19 загиблих та 38 постраждалих, з яких 6 дітей

Унаслідок ракетного удару російської армії по Сергіївці Одеської області вже 19 загиблих та 38 постраждалих, з яких 6 дітей.
Про це у п’ятницю опівдні, 1 липня, повідомляє ДСНС.
“На даний момент відомо про 19 загиблих та 38 постраждалих, з яких 6 дітей. Організовано взаємодію з усіма службами та військовою адміністрацією. Працюють психологи ДСНС. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, почули сигнал – йдіть в укриття!”, – йдеться в повідомленні.
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