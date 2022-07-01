Ракетний удар по Сергіївці: вже 19 загиблих та 38 постраждалих, з яких 6 дітей

Фото: ДСНС

Унаслідок ракетного удару російської армії по Сергіївці Одеської області вже 19 загиблих та 38 постраждалих, з яких 6 дітей.

Про це у п’ятницю опівдні, 1 липня, повідомляє ДСНС.

“На даний момент відомо про 19 загиблих та 38 постраждалих, з яких 6 дітей. Організовано взаємодію з усіма службами та військовою адміністрацією. Працюють психологи ДСНС. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, почули сигнал – йдіть в укриття!”, – йдеться в повідомленні.

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